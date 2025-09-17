Presso la sede della Fondazione Cariplo a Milano si è tenuto un importante incontro organizzato dalla Commissione speciale dedicata alla crisi abitativa nell’Unione Europea, rivolto a tutti gli attori impegnati su questa delicata tematica.

Uno degli obiettivi principali di questa tappa milanese è stato quello di approfondire la situazione abitativa del capoluogo lombardo. Durante l’incontro, promosso dalla Commissione e ospitato dalla Fondazione Cariplo, si è instaurato un dialogo con diversi stakeholder locali, tra cui associazioni, realtà sociali e studenti. Si è analizzato in particolare il piano straordinario per la casa lanciato dal Comune di Milano nell’ottobre 2024, valutando sia le buone pratiche già avviate sia le sfide ancora aperte in materia di accessibilità alla casa.

Sergio Urbani, amministratore delegato della Fondazione Cariplo, ha commentato:

“Operiamo nel settore da oltre vent’anni e abbiamo accolto con grande interesse la proposta della Commissione Housing del Parlamento Europeo di organizzare questo incontro. È emerso con chiarezza che tutti gli attori coinvolti sono profondamente interessati alla questione e disponibili a collaborare concretamente, mettendo a disposizione competenze e risorse. Questo è particolarmente rilevante anche in vista delle intenzioni del Governo di avviare un piano strategico in questa direzione.”

In merito alla scelta di Milano come location per l’incontro, la parlamentare europea e presidente della Commissione, Irene Tinagli, ha spiegato:

“La delegazione della Commissione Housing ha selezionato Milano perché è una città che ha registrato negli anni un aumento dell’attrattività, fattore che ha contribuito all’incremento dei prezzi e ha reso più difficile l’accesso alla casa. A Milano osserviamo una forte consapevolezza sia da parte delle istituzioni locali sia da parte delle diverse componenti sociali: associazioni, imprese, università e fondazioni stanno infatti attivando numerose iniziative e collaborazioni per formulare risposte efficaci.”

Questo incontro rappresenta un momento cruciale nel contesto europeo per affrontare la crisi abitativa, mettendo in evidenza il ruolo di Milano come laboratorio di soluzioni innovative e di collaborazione tra pubblico e privato per garantire un accesso alla casa più equo e sostenibile.