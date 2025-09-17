La sostenibilità come fattore competitivo per l’industria del farmaco. È questo il messaggio emerso dall’evento di Egualia, l’associazione delle aziende produttrici di medicinali fuori brevetto, che a Roma ha presentato le sue “Linee guida per l’implementazione di pratiche di sostenibilità nella declinazione Esg”. Il documento, frutto di un lavoro avviato nel 2022, punta a trasformare gli standard ambientali, sociali e di governance (ESG) da mero adempimento burocratico a leva strategica di crescita e attrattività per gli investitori.

Focus sulla filiera e i fornitori

Nonostante un quadro complessivamente positivo, con una su due aziende aderenti a Egualia che redige un report di sostenibilità e sei su dieci che hanno professionalità dedicate ai temi ESG, l’analisi ha evidenziato una lacuna importante: solo il 28% dei fornitori dispone di un bilancio di sostenibilità. Proprio da questa consapevolezza nascono le linee guida, che introducono indicatori concreti per misurare e verificare gli impegni ESG lungo tutta la filiera, a partire dai fornitori, dai quali dipende la maggior parte dell’impatto complessivo di un’azienda.

Sfida e opportunità per le PMI

“Le nostre linee guida nascono in un contesto europeo in rapido cambiamento, con la Csrd che impone obblighi sempre più stringenti. Per le Pmi il rischio è di essere schiacciate da burocrazia senza strumenti adeguati: il nostro obiettivo è accompagnare le aziende in un percorso che trasformi l’Esg in opportunità competitiva”, ha spiegato Stefano Collatina, presidente di Egualia.

Tuttavia, Collatina ha anche messo in luce le criticità normative: “Alcune normative ambientali, come la Direttiva sulle acque reflue urbane (Uwwtd) o la stretta sui Pfas, rischiano di limitare la produzione e l’accesso a farmaci essenziali. Serve equilibrio tra transizione verde e competitività: le aziende sono pronte a fare la loro parte, ma le politiche devono essere costruite insieme all’industria, altrimenti rischiamo di generare più ostacoli che benefici”. Ha poi ribadito: “Le imprese del farmaco, e in particolare quelle che rappresentiamo come Egualia, credono nella sostenibilità come leva di crescita e innovazione, ma servono regole stabili e condivise. Solo così l’Esg sarà davvero un motore di sviluppo, non un peso burocratico”.

Il ruolo strategico della sostenibilità

Anche il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha sottolineato l’importanza dell’integrazione dei criteri ESG, considerandola una leva decisiva per dare solidità alle imprese, migliorarne il merito di credito e renderle più attraenti per i grandi fondi e gli investitori internazionali.

“Il comparto dei farmaci fuori brevetto rappresenta un asset strategico per l’Italia: 102 imprese attive in Italia e un impatto economico superiore a 8 miliardi. Tra il 2016 e il 2024 il loro utilizzo ha permesso un risparmio di 7,4 miliardi di euro per il Servizio sanitario nazionale. Oggi, però, il settore è sotto pressione: tra aumento dei costi, oneri regolatori e margini ridotti, si rischia una carenza di medicinali essenziali”, ha affermato Valentini nel suo videomessaggio.

E ha aggiunto: “È in questo contesto che la sostenibilità diventa una leva decisiva: integrare i criteri Esg significa dare solidità alle imprese, migliorarne il merito di credito e renderle più attrattive per i grandi fondi e gli investitori internazionali, che orientano sempre più le proprie scelte verso aziende con strategie trasparenti e sostenibili. Attrarre capitali vuol dire rafforzare la capacità produttiva, innovare i processi, garantire continuità di forniture e dare stabilità a una filiera strategica per la salute dei cittadini e per lo sviluppo del Paese”.

Valentini ha concluso con un messaggio chiaro sull’approccio governativo: “In sede Ue l’Italia sosterrà un approccio pragmatico, con valutazioni d’impatto solide e tempi di attuazione realistici, affinché le norme non producano effetti distorsivi sulle forniture e sugli investimenti industriali nel farmaco: cosicché l’Esg, da principio, divenga pratica industriale e strumento pro-crescita per chi investe in Europa, a beneficio dei pazienti e del Paese”.