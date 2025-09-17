L’inflazione nell’Eurozona ha mostrato una lieve frenata ad agosto 2025, confermando un quadro di stabilità dei prezzi che si sta avvicinando al target della Banca Centrale Europea. I dati definitivi pubblicati da Eurostat hanno rivisto al ribasso la stima preliminare, segnalando un cauto ottimismo per l’economia dell’area.

Inflazione vicina al target

Secondo l’Ufficio statistico europeo (Eurostat), i prezzi al consumo nell’Eurozona hanno registrato un +2% su base tendenziale, leggermente inferiore al +2,1% della stima preliminare e in linea con il dato di luglio. Su base mensile, la crescita è stata solo dello 0,1%, anch’essa rivista al ribasso rispetto allo 0,2% della prima lettura. Questo rallentamento indica che la pressione sui prezzi sta diminuendo, allontanando lo spettro di nuove strette monetarie.

Stabile l’inflazione core

Un segnale particolarmente rassicurante arriva dall’inflazione core, considerata un indicatore più affidabile della tendenza di fondo dei prezzi. L’indicatore, che esclude le componenti più volatili come cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è rimasto stabile al +2,3% su base annua, in linea sia con la stima preliminare che con il dato di luglio. A livello mensile, l’inflazione core ha segnato un +0,3%, confermando una tendenza di crescita moderata e sotto controllo.

Differenza tra Eurozona e UE

Mentre l’inflazione nell’Eurozona rallenta leggermente, il dato a livello di Unione europea si mantiene più elevato. L’inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,3% tendenziale, dopo il 2,4% del mese precedente. Nell’intera Unione europea, l’inflazione rimane invece al 2,4% su base annua, invariata rispetto a luglio. A livello mensile, la crescita è stata del +0,2%. Questa discrepanza sottolinea come le dinamiche dei prezzi non siano uniformi tra i diversi Stati membri, ma il trend complessivo resta verso la moderazione.