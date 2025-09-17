Eprcomunicazione rafforza la sua posizione nel settore della comunicazione digitale. La società, specializzata in comunicazione e relazioni pubbliche e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato che la sua controllata Justbit srl si è aggiudicata un importante incarico biennale del valore di 294.000 euro per la gestione delle attività social di Fondazione Menarini.

L’accordo prevede che Justbit, la digital factory del Gruppo Eprcomunicazione, curi in modo strategico la presenza social della Fondazione, con un focus particolare su LinkedIn. L’obiettivo principale è quello di rafforzare la brand awareness a livello nazionale e internazionale, comunicare in modo efficace gli eventi scientifici e culturali e aumentare il coinvolgimento del pubblico.

Progetto e obiettivi strategici

L’incarico assegnato a Justbit non si limita alla semplice produzione di contenuti. L’azienda si occuperà di una strategia a 360 gradi che include:

La promozione mirata delle iniziative scientifiche e culturali.

L’implementazione di un Employee Ambassador Program per valorizzare il capitale umano interno della Fondazione.

per valorizzare il capitale umano interno della Fondazione. La creazione di una linea editoriale coerente per attrarre nuovi follower e aumentare l’engagement.

Le dichiarazioni

Simone Notargiacomo, Amministratore delegato di Justbit, ha commentato l’accordo: “Accompagnare Fondazione Menarini in questo progetto ci consente di mettere a valore la nostra esperienza nella comunicazione digitale e costruire, insieme, una presenza social autorevole, strutturata e in linea con l’eccellenza scientifica che la Fondazione rappresenta”.

Anche Carmine Esposito, partner di Justbit, ha sottolineato l’importanza dell’incarico: “Con questo incarico si conferma l’expertise della nostra Azienda nella gestione di progetti digitali per realtà di rilievo nel settore healthcare, ricerca e cultura, contribuendo a rendere la comunicazione istituzionale più accessibile, autentica e connessa”.