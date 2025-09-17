Il consiglio di amministrazione dell’Enac ha deciso di accogliere la proposta avanzata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, di dedicare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, figura profondamente legata alla comunità dell’isola. Contestualmente, è stata avviata un’istruttoria e sono state prese le necessarie consultazioni con la famiglia dello stilista.

Il consiglio di amministrazione, presieduto da Pierluigi De Palma, si è riunito proprio presso l’aeroporto di Pantelleria. Secondo De Palma, l’intitolazione dello scalo a uno stilista di fama mondiale come Armani rappresenta un importante passo nel processo di valorizzazione dell’infrastruttura, un percorso portato avanti da Enac attraverso la gestione diretta tramite la società in-house Enac Servizi. Tale iniziativa mira a incentivare la crescita economica, lo sviluppo turistico e a garantire un presidio strategico per la continuità territoriale.

Nel corso della stessa seduta, il consiglio ha inoltre discusso della prossima Assemblea dell’Icao che si terrà a Montréal dal 23 settembre. Durante l’evento, il presidente De Palma presenterà il progetto di Enac denominato “Pet Care on Board”, un’iniziativa dedicata al trasporto degli animali domestici in cabina. Verrà altresì illustrato il primo volo dimostrativo di Ita Airways previsto in questa cornice.