Si parla di un effetto paradossale prodotto da Chiara Appendino a favore di Stefano Lo Russo. La sua opposizione esplicita alla ricandidatura di chi l’ha sostituita, formulata sul palco della Festa dell’Unità, dove ha affermato «Sì al campo largo, ma solo se non c’è lui», ha avuto l’effetto opposto a quello desiderato.

I sostenitori di un’ampia coalizione progressista e, in particolare, di una sostituzione di Lo Russo, non hanno accolto bene il veto della pentastellata. Al contrario, le sue dichiarazioni hanno consolidato la posizione del sindaco in carica, che a sua volta ha parlato di un «veto personale» contro di lui.

Immediatamente, dal segretario metropolitano e regionale del Partito Democratico, rispettivamente Marcello Mazzù e Mimmo Rossi, fino al presidente nazionale del partito, Stefano Bonaccini, è giunta una netta presa di posizione a sostegno di Lo Russo. Bonaccini ha sottolineato come la volontà di cambiamento sia stata espressa dai torinesi cinque anni fa proprio nei confronti di Appendino.

Tutti, dunque, si sono schierati compatti per difendere la reputazione pubblica e la leadership di Lo Russo nel quadro delle prossime sfide politiche cittadine.

«Stefano non si tocca»

Nel centrosinistra, al momento, nessuno sembra disposto a mettere in discussione la figura del sindaco uscente. Il mantra è stato chiaro: «Stefano non si tocca». Tale posizione ha suscitato disappunto tra gli esponenti più silenziosi ma favorevoli a un cambio di direzione alle amministrative.

Mettere in discussione la ricandidatura di un sindaco al primo mandato significherebbe, per molti, ammettere pubblicamente un fallimento elettorale e politico.