Giappone, la bilancia commerciale ad agosto torna in deficit, ma meno del previsto. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Finanze (MOF) giapponese, il saldo commerciale di agosto 2025 ha registrato un disavanzo di 242,5 miliardi di yen, un risultato migliore rispetto alle stime degli analisti che prevedevano un deficit più che raddoppiato a 513,6 miliardi. Questo dato si confronta con il disavanzo di 118,4 miliardi di luglio 2025 e con il significativo deficit di 711,4 miliardi di yen registrato nell’agosto dell’anno precedente.

Export e Import in contrazione

L’andamento dei flussi commerciali mostra un rallentamento sia per le esportazioni che per le importazioni. L’export ha segnato un lieve calo annuale dello 0,1%, mentre le importazioni hanno registrato una discesa più marcata del 5,2%. Questo divario tra la contrazione delle importazioni e quella meno accentuata delle esportazioni ha contribuito a contenere il disavanzo commerciale, superando le aspettative negative del mercato.