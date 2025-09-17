Medici e volontari italiani partono per una nuova missione sanitaria internazionale in Perù, un’iniziativa congiunta di ‘Ripartiamo Aps’ e la Cooperativa Sociale San Bernardo. La spedizione, che ha ricevuto il supporto del Senato, mira a fornire assistenza medica a pazienti vulnerabili e a formare il personale sanitario locale.

Un team d’eccellenza per la chirurgia e la dialisi

La missione vede la partecipazione di nomi di spicco della sanità italiana. Tra i volontari ci sono Roy De Vita, direttore della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma, e Walter Morale, direttore della Uoc di Nefrologia e Dialisi dell’Asp di Ragusa. L’équipe, che include anche le dottoresse Maria Luisa Nardulli e Rosaria Martina, si concentrerà a Chiclayo su interventi di ricostruzione mammaria per pazienti oncologiche e di fistola arterovenosa per pazienti dializzati. L’iniziativa non si limita agli interventi: sono previste anche giornate di formazione per il personale e gli studenti universitari del luogo, con un focus sugli aspetti spirituali ed etici.

Dalle Ande alle comunità più vulnerabili

Il viaggio prosegue poi nella regione di Cusco, dove i volontari visiteranno le comunità andine per condurre screening sanitari sulla popolazione più bisognosa, in collaborazione con una società di beneficenza locale. Il progetto si inserisce in un impegno più ampio che ha già visto i medici di ‘Ripartiamo Aps’ operare in Nepal, Madagascar e Tanzania.

Le voci dei protagonisti

“Questa missione nasce dalla volontà di avviare una collaborazione con la diocesi e la Caritas di Chiclayo, portando il nostro supporto alle comunità più vulnerabili”, ha spiegato Don Carmelo Terranova, assistente spirituale di ‘Ripartiamo Aps’. Pino Natale, direttore generale della Cooperativa San Bernardo, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere nuovamente al fianco di ‘Ripartiamo Aps’. Grazie a questa collaborazione possiamo rendere concreti i valori di solidarietà e promozione della salute che fanno di noi un’eccellenza sul territorio”. Il dottor Roy De Vita ha commentato: “Questo nuovo progetto, che come i precedenti si svolgerà in tre step, vuole portare un concreto contributo per la diagnosi e il trattamento delle donne colpite da tumore al seno che vivono in zone disagiate, dove i dispositivi medici e lo strumentario chirurgico sono limitati, se non, molto spesso, del tutto assenti”.