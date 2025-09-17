La Cina ha imposto un divieto alle sue principali imprese tecnologiche di acquistare i chip per l’intelligenza artificiale sviluppati da Nvidia. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Cyberspace Administration cinese ha ordinato a società importanti, tra cui ByteDance e Alibaba, di sospendere sia i test sia gli ordini del chip RTX Pro 6000D, progettato specificamente da Nvidia per il mercato cinese. Questa decisione intende rafforzare l’autonomia nazionale nei confronti degli Stati Uniti nel settore dei semiconduttori.

Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha espresso la sua delusione per la vicenda. Dal suo soggiorno a Londra, dove si trova in occasione della visita di stato dell’ex presidente Donald Trump e della First Lady nel Regno Unito, Huang ha definito le attività di Nvidia in Cina come un’esperienza “sulle montagne russe”.

Questa notizia ha avuto un impatto negativo sul titolo di Nvidia, che ha perso il 2,74% nelle contrattazioni a Wall Street.