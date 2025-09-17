Paolo era conosciuto come la mascotte dei pescatori della foce del fiume Garigliano, dove spesso accompagnava suo padre Giuseppe a pescare cefali e spigole al tramonto. Con i suoi capelli biondi e il sorriso luminoso, rappresentava un ragazzo pieno di speranza nonostante le difficoltà.

Giovedì mattina alle 8:30, don Fabio Gallozzi, il parroco locale, si è recato nella casa di via Garibaldi per benedire il corpo di Paolo. Il ragazzo aveva ancora al collo la corda della trottola con cui amava giocare da bambino.

La sofferenza di Paolo è durata per anni, dall’ultimo ciclo della scuola primaria fino al primo anno dell’istituto tecnico informatico, che non è mai iniziato. Tra mercoledì e giovedì, a poche ore dal nuovo anno scolastico, ha posto fine alla sua vita.

Don Fabio Gallozzi ha espresso il suo cordoglio durante l’omelia funebre, commentando:

“Chiediamo perdono per non aver compreso pienamente la profondità del suo dolore.”

La chiesa era affollata, con la presenza anche di alcuni coetanei del ragazzo, che si sono stretti nel dolore. Il parroco ha raccontato di aver chiesto a sua madre, Simonetta, se Paolo avesse degli amici con cui confidarsi, dato che suonava la batteria e il basso nell’associazione Black Light Project.

La risposta di Simonetta è stata che suonava soprattutto da solo, a volte accompagnato dal padre. La sua canzone preferita, Non sarà un’avventura di Lucio Battisti, è stata suonata durante la cerimonia funebre dalla sorella di Paolo.

Attualmente, le ceneri di Paolo sono custodite in casa, in un’urna blu posta accanto alla gabbietta dei suoi amati pappagallini.

Indagini e interventi nelle scuole

Le autorità stanno concentrando le ricerche sulle conversazioni digitali tra i compagni di classe per individuare gli autori degli atti di bullismo. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi e mettere in atto misure di protezione per gli studenti più vulnerabili.

Nel frattempo, gli ispettori stanno effettuando sopralluoghi nelle scuole del territorio per monitorare la situazione, sensibilizzare insegnanti e alunni e promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Questo episodio ha sollevato un’importante riflessione a livello locale e nazionale sull’urgenza di interventi più efficaci contro il bullismo e il disagio giovanile, sottolineando il ruolo cruciale delle istituzioni nel sostenere famiglie e ragazzi.

Un ragazzo descritto come solitario ma anche allegro, educato e sensibile. Lo racconta l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Ester Del Giudice, che già un anno fa intervenne presso l’istituto Pacinotti per segnalare una problematica. «C’erano alcuni studenti, tutti originari di Minturno, Formia e della provincia di Caserta, che all’uscita aspettavano il pullman vicino casa mia, e spesso finivano a litigare tra loro – spiega –. Ne discutemmo a scuola, coinvolgemmo il referente anti-bullismo, attivammo uno sportello con uno psicologo, convocammo un incontro con i ragazzi, e la vicepreside minacciò persino sospensioni. I ragazzi sostenevano che fosse solo goliardia.»

Tuttavia, la situazione era ben diversa: il sindaco dispose la presenza fissa della polizia locale alla fermata del bus, e le risse in strada cessarono immediatamente, anche se i problemi persistevano all’interno della classe. Si sa che Paolo aveva chiesto sostegno allo sportello psicologico, ma nulla comunicò direttamente a chi lo conosceva.

Gli ispettori nei luoghi del dramma

Il percorso di Paolo copriva appena 500 metri: la distanza tra le scuole elementari e medie Guido Rossi e l’istituto Pacinotti, entrambi situati in via Selce. È proprio in questa zona che si sono concentrati i fatti. Il piccolo centro, che conta circa 7.000 abitanti e 7.000 metri quadrati di supermercati, dispone di tre uffici postali, un ippodromo e un drive-in, ed è ubicato a 80 chilometri da Napoli e 200 da Roma. Così lo definisce il sindaco Paolo Taddeo, 77 anni, ex democristiano al quarto mandato.

Negli ultimi giorni il paese è stato invaso da giornalisti perché gli ispettori del ministro Valditara hanno deciso di ascoltare presidi, insegnanti e anche i genitori di Paolo. Questi ultimi si sono recati anche dai carabinieri per integrare la denuncia. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione e aiuto al suicidio, disponendo il sequestro di diversi telefoni cellulari e computer alla ricerca di conversazioni che possano far luce sulla vicenda. Il fratello di Paolo conferma: «Ci sono molte chat e discussioni in gruppi scolastici che provano tutto.»

La denuncia e le tappe del disagio

I genitori di Paolo avevano presentato un’unica denuncia ai carabinieri quando lui frequentava la quinta elementare, dopo che un compagno di classe lo aveva minacciato con un cacciavite di plastica grigio, urlandogli: «Ti uccido». Negli anni successivi, nonostante numerose telefonate alla scuola e comunicazioni al Provveditorato, non si sono registrati cambiamenti significativi secondo la famiglia.

Durante la seconda media, Paolo lasciò il paese per frequentare le scuole nel vicino comune di Castelforte, ma lì le persecuzioni continuarono. Venne soprannominato «Paoletta» e «Nino D’Angelo», appellativi dispregiativi che sottolineavano il suo isolamento. Franco Falso, dell’associazione musicale Black Light Project, racconta di aver tentato di affrontare direttamente gli aggressori: «Quando sono andato a parlargli, mi hanno risposto in modo spavaldo che facevano quello che volevano.» Qualche ora più tardi, lo stesso ricevette una chiamata minacciosa dallo zio di uno dei ragazzi: «Hai detto che vuoi dare due schiaffoni a mio nipote? Non ci provare.»