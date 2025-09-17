Le borse asiatiche si mostrano caute in attesa delle prossime mosse delle banche centrali riguardo alla politica monetaria.

Gli investitori focalizzano l’attenzione principalmente sulla Federal Reserve, ma sono previste decisioni anche da parte delle banche centrali di Canada e Brasile. Nei giorni successivi, toccherà a Regno Unito e Giappone comunicare le proprie strategie. Particolare attenzione viene dedicata anche alle tensioni geopolitiche, in particolare quelle che interessano il Medio Oriente.

La seduta si è chiusa in lieve calo a Tokyo (-0,2%). Sul mercato valutario, lo yen si è rafforzato sul dollaro, raggiungendo quota 146,51, mentre si è indebolito rispetto all’euro a 173,67. A mercati ancora aperti, Hong Kong registra un aumento positivo del 1,7%. Bene anche i mercati cinesi con Shanghai che segna un +0,2% e Shenzhen un +0,6%. Al contrario, Seul mostra una flessione dell’1%, mentre Mumbai è in rialzo dello 0,3%.

Sul fronte economico, nelle prossime ore saranno pubblicati i dati sull’inflazione del Regno Unito e dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti sono attesi i numeri relativi alle nuove costruzioni abitative e alle scorte di petrolio. Nel corso della mattinata, è previsto un intervento della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, durante un incontro a Bruxelles.