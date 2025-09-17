All’inizio della seduta del Consiglio Comunale di Genova, il centrodestra ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l’attivista conservatore statunitense ucciso il 10 settembre. L’iniziativa era stata tuttavia respinta poche ore prima dalla conferenza dei capigruppo.

Nonostante il parere contrario della vicepresidente Francesca Ghio, all’apertura del consiglio i consiglieri di minoranza si sono alzati in piedi mostrando dei cartelli con la scritta “Prove me wrong”, ossia “Dimostrami che ho torto”, espressione diventata celebre grazie a Kirk.

Poco dopo, Filippo Bruzzone, consigliere della Lista Salis ed esponente di Linea Condivisa, è intervenuto nuovamente sull’argomento affermando:

“Avete compiuto un atto illegittimo e ve ne assumete la responsabilità.”

La consigliera Bianchi ha reagito con fermezza rispondendo:

“Preoccupatevi piuttosto del contenuto di quel proiettile, siete entrati qui cantando Bella Ciao.”

In seguito, Claudio Chiarotti, consigliere del Partito Democratico, ha perso il controllo e, rivolgendosi a una collega di Fratelli d’Italia, ha fatto un richiamo implicito all’impiccagione di Benito Mussolini.

“Non dire sciocchezze, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta.”

Questa frase, pronunciata fuori microfono, è stata comunque intercettata dall’audio ufficiale della registrazione del consiglio.

Reazioni e dissociazioni

La vicenda ha suscitato immediatamente reazioni divergenti tra le forze politiche in consiglio. La sindaca Salis ha espresso un netto dissenso rispetto a quanto accaduto durante la seduta, dichiarando la propria dissociazione dalle dichiarazioni e dai comportamenti registrati.

L’episodio riporta all’attenzione il clima politico acceso che attraversa l’amministrazione comunale, con contrapposizioni nette tra maggioranza e opposizione che rischiano di compromettere il dialogo istituzionale.

Contesto e implicazioni politiche

L’accaduto evidenzia il crescente polarizzarsi del dibattito pubblico e politico anche a livello locale, riflettendo tensioni nazionali che si manifestano all’interno degli organismi istituzionali. Il ricordo dell’attivista americano, figura controversa per molti, ha innescato reazioni forti, dimostrando come il contesto culturale e ideologico influenzi profondamente le dinamiche politiche.

Le critiche all’iniziativa del centrodestra e la risposta vigorosa della minoranza illustrano le difficoltà nel trovare punti di incontro su temi sensibili, evidenziando al contempo il ruolo centrale del rispetto reciproco nelle istituzioni democratiche.

In questo quadro, la presa di posizione della sindaca rappresenta un tentativo di riaffermare unità e sobrietà nell’attività amministrativa, invitando a un confronto più civile e istituzionale in vista delle prossime sfide politiche.