Il cammino verso la completa decarbonizzazione del settore vetro in Italia richiederà investimenti complessivi per circa 15 miliardi di euro entro il 2050. È la stima fornita da Assovetro, durante un focus organizzato nell’ambito di Vitrum, la manifestazione internazionale dedicata a macchine, impianti e tecnologie per la lavorazione del vetro, che si svolge a Fiera Milano fino al 19 settembre.

La transizione verso modelli produttivi sostenibili rappresenta una sfida cruciale per l’intera filiera del vetro, che auspica il supporto di politiche governative e incentivi adeguati per favorire il cambiamento senza compromettere la competitività delle imprese. L’adozione di pratiche ecologiche in questo settore, noto per essere fortemente energivoro, si traduce in vantaggi ambientali rilevanti, come evidenziato dagli stessi esperti: 394 milioni di metri cubi di gas naturale risparmiati, una riduzione di 2,3 milioni di tonnellate di CO₂ immessa nell’atmosfera e un risparmio di 3,8 milioni di tonnellate di materie prime.

L’Italia conferma inoltre la sua posizione di eccellenza nel riciclo del vetro cavo. Secondo i dati aggiornati al 2024, sono state riciclate 2.102.979 tonnellate di vetro da imballaggio, con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi dieci anni, la quantità totale di vetro riciclato è cresciuta complessivamente del 26,6%. Il tasso di riciclo ha raggiunto l’80,3%, superando di oltre cinque punti percentuali l’obiettivo fissato dall’Unione Europea per il 2030, pari al 75%.

La ventiquattresima edizione di Vitrum vede la partecipazione di 200 espositori, di cui circa il 30% provenienti dall’estero, evidenziando l’importanza internazionale della manifestazione come punto di riferimento per il settore vetro.