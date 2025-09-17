La classifica “World’s Best Companies 2025” di Time Magazine, stilata in collaborazione con Statista, riconferma per il terzo anno consecutivo Amplifon (nella foto, l’a. d. Enrico Vita) come una delle migliori aziende al mondo. Il riconoscimento si basa su tre criteri chiave: soddisfazione dei dipendenti, crescita dei ricavi e trasparenza in ambito di sostenibilità.
Un successo, tanti successi
Questo risultato si inserisce in un quadro di successi per l’azienda, che nel 2025 ha già ottenuto altre certificazioni e inclusioni in classifiche prestigiose, tra cui:
- Top Employer per Europa, Nord America e America Latina
- Global Leading Employer
- World’s Greenest Companies di Newsweek
- Europe’s Climate Leaders del Financial Times
Con ricavi annui superiori a 2,4 miliardi di euro, Amplifon gestisce una rete di oltre 10.000 punti vendita distribuiti in 26 Paesi e 5 continenti.