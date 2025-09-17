I server di intelligenza artificiale di tutto il mondo rischiano di essere compromessi. A lanciare l’allarme è la società di sicurezza Trend Micro, che ha esortato aziende e sviluppatori a rafforzare le proprie difese informatiche. Il rischio è alto: si va dal furto di dati all’avvelenamento dei modelli, fino alle richieste di estorsione.

Le vulnerabilità che mettono a rischio l’IA

Secondo l’analisi di Trend Micro, sono diverse le sfide da affrontare per garantire la sicurezza dell’IA. La prima riguarda la vulnerabilità dei componenti critici. Molte infrastrutture, infatti, vengono costruite con elementi non protetti o privi di patch. A questo si aggiunge l’esposizione accidentale a internet, un’apertura sfruttata dai cybercriminali. Anche i componenti open-source, ampiamente usati per le loro funzionalità, possono nascondere delle vulnerabilità. Infine, ci sono le debolezze a livello container, che rendono gli ambienti IA vulnerabili agli stessi attacchi degli ambienti cloud.

La dichiarazione di Trend Micro

Salvatore Marcis, Country Manager di Trend Micro Italia, ha commentato la situazione con toni decisi: “L’intelligenza artificiale potrebbe essere l’opportunità del secolo per le aziende di tutto il mondo ma le organizzazioni che non prevedono adeguate precauzioni potrebbero finire per sperimentare più danni che benefici. Sono troppe le infrastrutture che vengono costruite con componenti non protetti o privi di patch, dando il via libera ad attività cybercriminali”.

Secondo la società, la soluzione passa per un maggiore equilibrio tra sviluppo e sicurezza. Le “misure concrete da prendere” includono una migliore gestione delle patch e la scansione delle vulnerabilità, la creazione di un inventario di tutti i componenti software, l’adozione di best practice per la sicurezza dei container e, non da ultimo, l’implementazione di controlli di configurazione per evitare che i server IA siano esposti a internet.