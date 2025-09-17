L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione, con primo firmatario Lorenzo Casadei del Movimento 5 Stelle, che invita la Regione a far valutare alle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e ai Comitati consultivi misti la coerenza tra il diritto alla salute psico-fisica delle donne e la presenza di manifestazioni anti-aborto nelle immediate vicinanze di consultori, cliniche e ospedali.

Il documento, firmato anche da Giovanni Gordini (Civici con de Pascale), Simona Larghetti, Paolo Burani e Paolo Trande (Avs), oltre a Alice Parma e Simona Lembi del Partito Democratico, sollecita inoltre il Parlamento affinché venga approvata una legge per istituire delle «zone di accesso sicuro» attorno alle strutture dedicate alla salute riproduttiva.

Durante la presentazione, il consigliere Lorenzo Casadei ha evidenziato:

«Con questa risoluzione chiediamo di vigilare attentamente e di garantire che l’interruzione volontaria di gravidanza sia effettivamente accessibile ovunque. Non permetteremo in nessun modo che la storia, soprattutto qui in Emilia-Romagna, faccia un passo indietro. Se a Roma qualcuno pensa di usare le istituzioni per imporre una morale di Stato, qui troverà un muro fondato sulla laicità.»

La posizione delle opposizioni e le tensioni in Aula

Durante il dibattito in Aula, le opposizioni di centrodestra, rappresentate da Fratelli d’Italia e Rete Civica, hanno espresso voto contrario alla risoluzione, denunciandola come un’iniziativa «ideologica» e un potenziale pericolo per la libertà di manifestazione.

Dalla maggioranza, invece, è stata ribadita la necessità di tutelare le donne da ulteriore stress psicologico in momenti di particolare delicatezza, sottolineando che la pressione delle proteste nelle vicinanze di strutture sanitarie rappresenta un aggravio inaccettabile.

La reazione dei movimenti Pro Vita

I rappresentanti dei movimenti Pro Vita e Famiglia hanno criticato duramente la risoluzione, definendola una limitazione della libertà di espressione e di pensiero.

Hanno denunciato quella che hanno giudicato una deriva autoritaria, paragonando le restrizioni alle «idee staliniste» e chiedendo che venga fermata qualsiasi azione volta a imporre un controllo ideologico sulle manifestazioni di piazza.

La risoluzione dell’Emilia-Romagna si inserisce in un più ampio dibattito nazionale ed europeo riguardo alla tutela del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza e alla regolamentazione delle forme di attivismo che si svolgono nell’area delle strutture sanitarie.

Le «zone di accesso sicuro» rappresenterebbero aree protette all’interno delle quali vige il divieto di manifestazioni e di iniziative dirette a dissuadere o ostacolare chi decide di ricorrere a questi servizi sanitari, con l’obiettivo di garantire un ambiente sereno e rispettoso per le pazienti e gli operatori.

Il provvedimento approvato in Regione invita pertanto le istituzioni a monitorare con attenzione il rispetto del diritto alla salute e della libertà individuale, sottolineando al contempo la necessità di promuovere una convivenza civile basata sul rispetto reciproco e sulla laicità delle istituzioni.

L’Associazione Pro Vita & Famiglia ha espresso una forte critica nei confronti del documento prodotto dalla Regione, definendo il suo approccio come «stalinista». L’associazione denuncia che queste misure comportano una criminalizzazione delle opinioni a favore della vita, alimentando così un clima di ostilità sociale.

In particolare, Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia, ha evidenziato che la coalizione di maggioranza composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra tende a perseguitare chi si oppone all’aborto, attaccando modalità pacifiche e legittime di esprimere il proprio pensiero, che non interferiscono in alcun modo con l’attuazione della legge 194 del 1978.

La portavoce ha inoltre sottolineato che questa scelta politica rischia di aggravare le tensioni sociali, favorendo episodi di violenza anche di rilevanza grave.

Ha quindi concluso con un appello rivolto sia alla Regione Emilia-Romagna sia al Parlamento: alla prima chiede di rinunciare a quella che definisce una «politica stalinista», mentre al Parlamento suggerisce di respingere qualsiasi proposta che istituisca zone interdette ai cittadini sulla base delle loro idee, valori o convinzioni religiose.

Queste affermazioni, però, non sono state condivise dal consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Paolo Trande, che ha chiarito come non si tratti di vietare manifestazioni, ma semplicemente di spostarle di pochi metri.

Ha precisato inoltre che non si parla di momenti di preghiera, ma di manifestazioni politiche che espongono cartelli contrari alla legge 194, contenenti messaggi giudicati violenti e colpevolizzanti nei confronti delle donne.