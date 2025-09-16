Palazzo Ferro Fini è al centro di un acceso confronto politico a seguito di due nuove proposte presentate dalla Lega. Di fronte alle iniziative, i membri di Fratelli d’Italia hanno dichiarato la loro ferma opposizione, pronti a una battaglia in Aula. La controversia coinvolge anche la scelta dell’inno da adottare come simbolo del popolo veneto, tema sul quale permane una spaccatura interna alla coalizione.

In precedenza, erano state approvate misure per valorizzare i leoni marciani e per finanziare con fondi annuali gli Istituti veneti della Resistenza, con un ammontare di 70 mila euro l’anno. Questi ultimi hanno già visto Fratelli d’Italia abbandonare l’Aula come segno di dissenso. Oggi, invece, l’attenzione si concentra sul progetto di legge riguardante i soldati veneti fucilati durante la Prima Guerra Mondiale e sulla proposta di un inno regionale, entrambe questioni che promettono di alimentare forti tensioni tra Lega e alleati.

Il contesto politico si presenta particolarmente teso, aggravato da quella che viene definita una «campagna elettorale fantasma» in vista delle elezioni regionali fissate probabilmente per il 23 novembre. La mancanza di chiarezza circa il candidato unico del centrodestra, che deve ancora emergere dallo scontro tra Lega e Fratelli d’Italia, sta indebolendo il rapporto tra le due forze politiche a Venezia.

La riabilitazione dei soldati fucilati

Al centro del dibattito troviamo prima di tutto il disegno di legge promosso dal presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, volto a riconoscere la riabilitazione dei soldati veneti fucilati durante la Grande Guerra. Secondo il testo, si intende costituire una commissione incaricata di esaminare quei casi di esecuzioni sommarie che, a giudizio dei proponenti, hanno interessato giovani soldati accusati ingiustamente di insubordinazione. Si stima che i casi da esaminare possano essere circa un migliaio.

Roberto Ciambetti ha sottolineato l’importanza etica e morale di questa iniziativa, definendo quelle fucilazioni come una «profonda ingiustizia». Ha inoltre citato alcune situazioni emblematiche sulle quali è necessario fare luce e rendere giustizia, ritenendo doveroso un intervento che ristabilisca verità e dignità storiche.

La proposta per un inno veneto

Il secondo tema caldo riguarda la proposta di adottare un inno rappresentativo del popolo veneto. Anche qui Fratelli d’Italia si mostrano contrari, denunciando di non essere stati coinvolti in modo sufficiente nel confronto e criticando la scelta di procedere unilateralmente in Aula. Secondo loro, la definizione di un simbolo così sentito non può prescindere da un più ampio consenso politico e sociale.

La Lega, invece, sostiene che l’iniziativa vada avanti come parte integrante della valorizzazione dell’identità e delle tradizioni regionali. Sottolinea come la definizione di un inno unico rappresenti un passo fondamentale per rinsaldare il senso di appartenenza alla regione e per affermare la voce del popolo veneto a livello istituzionale.

Implicazioni politiche e clima di tensione

La divisione tra Lega e Fratelli d’Italia a Palazzo Ferro Fini riflette le incertezze che caratterizzano l’attuale fase politica del centrodestra in Veneto. La mancanza di un’intesa chiara sul candidato unico alle prossime elezioni regionali sta compromettendo la coesione del centrodestra, spingendo le due parti a scontri aperti anche all’interno delle commissioni e dell’Assemblea legislativa.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha recentemente espresso l’auspicio di chiudere rapidamente la questione candidati, auspicando una soluzione nell’arco di pochi giorni. Tuttavia, il ritardo e i contrasti interni alimentano un clima di diffidenza che rischia di indebolire l’intero schieramento.

In tale scenario, le proposte politiche sulle quali Lega e Fratelli d’Italia si confrontano oggi in Regione si inseriscono in un più ampio contesto di rivalità e ricerca di affermazione politica, elementi che inevitabilmente condizionano il dibattito non solo sulle questioni simboliche ma anche su temi storici e culturali fondamentali per il Veneto.

Il 1° novembre 1916, in una circolare emanata poco dopo aver autorizzato due casi di decimazione, Luigi Cadorna esponeva: «Non esiste altro mezzo efficace per punire un reato collettivo se non la fucilazione immediata dei maggiori responsabili; quando non sia possibile individuare precisamente i colpevoli, il diritto e il dovere dei comandanti è quello di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e infligger loro la pena capitale».

Su tale questione si sono pronunciati i rappresentanti di Fratelli d’Italia (FdI), che assumono posizioni diverse. Il capogruppo Lucas Pavanetto ha presentato una serie di emendamenti volti a ribaltare la logica alla base della normativa: «Non escludo che siano stati commessi degli errori, ma spetterà alla commissione dimostrare l’innocenza di quei soldati. È fondamentale che non si riabilitino militari colpevoli di reati contro la popolazione, come furti o stupri, o contro la Nazione, ad esempio disertando quando i loro commilitoni rischiavano e perdevano la vita per difendere i confini. Non si tratta di un patriottismo rievocativo, bensì di uno autentico».

Analogamente, alcuni alpini, come Attilio Colpo di Schio, sottolineano che «la proposta si basa su un’indagine approfondita dei fatti e non riguarda stupratori, disertori o ladri di polli, ma soldati fucilati seppur innocenti».

Il capo dell’intergruppo della Lega, Alberto Villanova, ha citato le esecuzioni sommarie di cui ha scritto Ernest Hemingway, mentre Roberto Ciambetti si è mostrato aperto al dialogo: «Stiamo valutando attentamente gli emendamenti di FdI, l’importante è che non stravolgano la legge».

La proposta dell’inno del popolo veneto

Ad alimentare ulteriori tensioni si aggiunge la proposta di Giuseppe Pan, capo del gruppo Lega, che intende introdurre un inno ufficiale del «popolo veneto». Sulla questione Pavanetto è irremovibile: «Siamo disponibili ad approvare un inno rappresentativo della Regione, ma non uno che identifichi l’intera comunità veneta».

Non è un caso che la Lega stia conducendo una campagna elettorale informale puntando proprio sulla sovrapposizione tra sé stessa e l’identità veneta, una dinamica che ha suscitato forti reazioni da parte del Partito Democratico.

Pan, tuttavia, non sembra preoccupato e commenta: «Possiamo cambiare il nome all’inno, ma vorrei che raccontasse la nostra storia millenaria; magari si potrebbe indire un concorso nelle scuole di musica e conservatori».

Qualora la proposta non venisse approvata dalla maggioranza attuale in Regione, il concorso potrà essere organizzato dalla futura amministrazione.