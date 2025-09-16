Una rivoluzione per i mercati americani, con l’obiettivo di premiare la visione a lungo termine: è la proposta lanciata dall’ex presidente e candidato alla Casa Bianca Donald Trump, che ha sollevato un dibattito acceso a Wall Street. L’idea, lanciata con un post sulla piattaforma Truth Social, è quella di eliminare la rendicontazione trimestrale in favore di bilanci semestrali. Una mossa che, secondo Trump, non solo farebbe risparmiare denaro alle aziende, ma libererebbe i manager dal “giogo” delle scadenze ravvicinate, consentendo loro di concentrarsi sulla crescita strategica.

L’esempio cinese e la critica al “trimestrale”

“La Cina gestisce le aziende con prospettive di 50 o 100 anni, mentre noi ci basiamo sulle trimestrali. Non va bene”, ha dichiarato Trump, mettendo a confronto i due modelli economici. La sua argomentazione è chiara: la pressione di dover comunicare i risultati ogni tre mesi distoglie i leader d’azienda da progetti di più ampio respiro, spingendoli a privilegiare guadagni a breve termine.

Il ruolo della SEC e le chance di approvazione

La proposta non può diventare realtà senza l’approvazione della Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorità di vigilanza finanziaria. Tuttavia, gli analisti di TD Cowen ritengono che la mossa abbia una “sponda politica concreta” e la definiscono una potenziale “vittoria politica relativamente semplice”. La banca d’investimento ha fissato al 60% la probabilità che la SEC decida di adottare la rendicontazione semestrale, una stima destinata a crescere. Anche il Long-Term Stock Exchange (LTSE), una piattaforma nata per sostenere strategie di lungo periodo, si è già schierato a favore, preparando una petizione formale.

Un cambio di passo per la trasparenza

L’intervento di Trump ha riportato in primo piano un tema che in passato non aveva mai trovato il giusto supporto politico. Se approvata, la riforma cambierebbe radicalmente le regole del gioco sui mercati USA, modificando la frequenza e i tempi della comunicazione finanziaria.