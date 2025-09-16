Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Cina riguardo a TikTok. Prima di partire per la visita di Stato in Gran Bretagna, il tycoon ha dichiarato alla Casa Bianca: “Abbiamo un accordo, discuterò con il presidente Xi Jinping venerdì per confermarlo”. Ha aggiunto che un gruppo consistente di grandi aziende intende acquisire la piattaforma.

L’attenzione è concentrata sulla Oracle, società di Larry Ellison, indicata come fulcro dell’operazione. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha offerto una versione dettagliata della svolta nei negoziati con Pechino.

Secondo Bessent, la disponibilità di Trump a consentire la chiusura di TikTok negli Stati Uniti ha rappresentato il punto di svolta nell’accordo per la vendita delle attività americane della popolare app a investitori statunitensi. In seguito al consenso raggiunto durante i colloqui commerciali con la delegazione cinese a Madrid, Bessent ha spiegato alla CNBC che il presidente ha chiarito come: “Saremmo stati disposti a lasciare che TikTok sparisse, senza compromettere la sicurezza nazionale in cambio dell’accordo”.

La società madre di TikTok, ByteDance, con sede a Pechino, sta valutando la scadenza del 17 settembre per completare la cessione delle attività negli Stati Uniti, altrimenti rischierebbe la chiusura nel mercato americano.

Bessent ha inoltre menzionato il caso di Nvidia, attualmente sotto indagine da parte dell’Autorità Antitrust cinese. Ha sottolineato: “Abbiamo espresso il nostro disappunto alle controparti cinesi, ma questa questione non era collegata né ai negoziati in corso né al loro esito”. Il provvedimento contro Nvidia è stato notificato poco dopo l’inizio dell’incontro di Madrid. La società californiana, da parte sua, ha dichiarato di rispettare tutte le normative e di voler cooperare pienamente con le autorità governative competenti.

Nel frattempo, lo spin-off americano di TikTok continuerà a usare l’algoritmo di ByteDance, come riportato dal Financial Times citando Wang Jingtao, vicedirettore dell’Autorità cinese per la sicurezza informatica. Wang ha spiegato al termine dei negoziati di Madrid che il quadro regolatorio prevede la “concessione in licenza” dell’algoritmo e di altri diritti di proprietà intellettuale, anziché una cessione definitiva. Secondo l’autorità cinese, ByteDance manterrebbe il controllo sulla sicurezza dei dati degli utenti e sui contenuti di TikTok negli Stati Uniti.

L’algoritmo è stato al centro del confronto fin dalla prima amministrazione di Trump. I principali negoziatori cinesi, il vicepremier He Lifeng e il viceministro del Commercio Li Chenggang, hanno confermato che Pechino approverebbe l’esportazione dell’algoritmo di TikTok. Dall’altra parte, Bessent ha precisato che la società scorporata sarà controllata da investitori statunitensi e manterrà alcune caratteristiche legate alla Cina.

Il colloquio fra Trump e il suo omologo Xi Jinping, il primo da giugno, avrà al centro temi delicati: TikTok, i velivoli Boeing, le terre rare e la questione di Taiwan, in vista di un possibile incontro all’Apec di fine ottobre in Corea del Sud.

Attualmente, TikTok non rappresenta una svolta risolutiva, ma contribuisce ad attenuare le tensioni tra le due potenze. Prima dei colloqui di Madrid, la Cina aveva indicato tre priorità: i dazi unilaterali sui prodotti cinesi, le restrizioni all’export e la questione di TikTok. Superato il nodo della piattaforma video, restano ancora aperte le due altre problematiche fondamentali.

Per Pechino, è stato importante avviare il dialogo in un contesto di crescente pressione esercitata dalla strategia americana, che prevede accordi bilaterali con partner strategici e introdurre clausole mirate a contenere la Cina, come quelle contro il trasbordo firmate con il Vietnam.