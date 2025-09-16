Milano si prepara ad ospitare una serie di laboratori, mostre, convegni e iniziative dedicate alla solidarietà e alla prevenzione. Sotto la maestosa Madonnina del Duomo prende avvio la quarta edizione della Milano Beauty Week, un evento ideato da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre. L’evento si concentra sulla cultura della bellezza e del benessere, guidato dai temi dell’innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione, mentre la gentilezza si conferma come filo conduttore della manifestazione di quest’anno.

I luoghi principali dell’iniziativa saranno, come di consueto, il Palazzo Giureconsulti e il Palazzo Castiglioni, a cui si aggiunge per la prima volta anche il Palazzo Bovara. In queste e in altre location distribuite in diverse zone di Milano si terranno numerose attività volte a coinvolgere il pubblico, facendo scoprire che l’universo cosmetico non si limita soltanto a trucchi e creme, ma riguarda anche una vasta gamma di prodotti importanti per l’igiene, il benessere, la prevenzione, la protezione e la cura personale a 360 gradi.

Tra le novità e i grandi ritorni di questa edizione ci sono i famosi Beauty Cube e il Beauty Tram, esperienze di bellezza che si svolgono nel cuore della città e a bordo dei tram cittadini. Altri appuntamenti si distribuiranno in spazi commerciali, luoghi d’arte e culturali. Si potranno frequentare laboratori olfattivi e partecipare a Dermocosm, un congresso dedicato a dermatologi, ricercatori e specialisti del settore. Complessivamente, il calendario conta oltre 500 eventi, disponibili sul sito ufficiale e sull’app dedicata, con l’obiettivo di superare le 230mila presenze registrate nella passata edizione.

Da non perdere la Beauty Saturday Night del 20 settembre, una notte bianca con apertura prolungata dell’hub di Palazzo Giureconsulti, arricchita da un dj set nel loggiato. In parallelo, si rinnova anche l’attenzione verso progetti solidali come Beauty Gives Back, dove sarà possibile ricevere prodotti cosmetici in cambio di una donazione a La forza e il sorriso Onlus, e Love is in the Hair, che offre trattamenti capelli a chi contribuisce con una donazione. In Piazza Duomo e in Via Mercanti troveranno spazio dei Beauty Cube dedicati alla prevenzione nelle giornate del 17 e 18 settembre.

Oltre a Milano, iniziative analoghe verranno realizzate in altre città italiane come Crema (con i Crema Beauty Days), Firenze, Lodi, Monza e Venezia. Inoltre, molte aziende cosmetiche partecipanti organizzeranno direttamente eventi dedicati a momenti di cura e bellezza. L’accesso a tutte le manifestazioni è libero, anche se per alcune sarà necessaria la registrazione o saranno indicate modalità specifiche sul sito ufficiale.