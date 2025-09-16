Il social network TikTok al centro di un accordo tra Stati Uniti e Cina. La notizia, che ha il sapore di una vittoria politica per l’amministrazione Trump, è stata annunciata dal Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent. L’intesa, raggiunta a Madrid dopo due giorni di trattative, prevede che la divisione statunitense di TikTok passi a una società americana, mettendo fine a una lunga disputa che aveva acuito le tensioni tra Washington e Pechino.

Il commento di Trump e l’ultimatum

“Abbiamo un quadro per un accordo su TikTok”, ha dichiarato Scott Bessent, aggiungendo che l’intesa dovrebbe essere finalizzata in una conversazione tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping entro venerdì. Un accordo confermato dallo stesso Trump sul suo social, Truth: “I principali colloqui commerciali in Europa tra Stati Uniti e Cina sono andati molto bene. Saranno completati presto”, ha commentato, aggiungendo che “è stato raggiunto anche un accordo su una ‘certa’ azienda che i giovani del nostro Paese desiderano davvero mantenere. Saranno molto felici”. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla scadenza dell’ultimatum imposto da Trump, che aveva fissato al 17 settembre il termine per la vendita, pena il ban della piattaforma negli Stati Uniti.

La cessione dell’algoritmo e le incognite

Nonostante l’accordo, rimangono ancora dei punti interrogativi. Non è stato svelato il nome della società statunitense che acquisirà la divisione americana di TikTok, e soprattutto non è chiaro come verrà modificato l’algoritmo alla base del social network, un aspetto cruciale per il suo funzionamento. La disputa era iniziata a seguito di una legge approvata dal Congresso nel 2024 che vietava l’uso di TikTok negli USA, a meno che la casa madre cinese, ByteDance, non ne avesse ceduto il controllo.