Il 66% degli italiani si sbarazza di abiti, il 57% di scarpe, e oltre la metà di stracci e tessuti danneggiati, ma una parte significativa di questi rifiuti finisce ancora in canali di smaltimento errati. È quanto emerge dal primo Osservatorio Ipsos per conto di Erion Textiles, che fotografa le abitudini di consumo e dismissione del tessile nel nostro Paese, evidenziando differenze generazionali e territoriali.

Nord e Sud: due approcci al tessile

Lo studio rivela un’Italia divisa nelle abitudini. I cittadini del Nord Italia sono i più propensi a liberarsi di vestiti e scarpe, con una media di 8,4 capi gettati via a persona negli ultimi 12 mesi, contro i 6,4 del Sud. Le motivazioni cambiano: al Nord il “non li uso più” (42%) è un motore potente, legato al decluttering e a un approccio più pragmatico. Al Sud, invece, il gesto è legato all’usura effettiva del bene, con il 54% che butta perché il capo è “danneggiato”. Un approccio più tradizionale e meno influenzato dal consumismo effimero.

Giovani e tendenze: un paradosso

I giovani tra i 18 e i 26 anni si mostrano un segmento contraddittorio. Se da un lato sono i più attenti a smaltire correttamente, dall’altro sono i più influenzati dalle tendenze della moda e dagli acquisti online. Una percentuale del 10% dei giovani getta via capi perché “fuori moda” o a causa di un “acquisto online non soddisfacente”, contro una media nazionale del 3%. Sono “paradossalmente, più bravi a gestire il sintomo (il rifiuto) ma maggiormente responsabili della causa (consumo effimero)”.

La sfida della comunicazione: il riciclo dei tessuti danneggiati

L’indagine mette in luce un problema cruciale: la percezione errata dei rifiuti tessili danneggiati. Per anni la comunicazione sulla raccolta degli abiti usati si è concentrata sul conferimento di capi in buone condizioni, destinati al riutilizzo. Questo ha consolidato l’idea che stracci e vestiti rotti vadano gettati nell’indifferenziata. Ma con l’imminente introduzione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), si apre una nuova era: quella del riciclo.

Se si escludono gli stracci e i prodotti danneggiati, le percentuali di conferimento scorretto restano significative: scarpe (25%), borse e cinture (23%), tessili per la casa (18%) e vestiti (11%). La sfida per il futuro è duplice: trovare soluzioni per il riciclo dei tessuti non riutilizzabili e, soprattutto, educare i consumatori a vedere nel tessuto rotto non un rifiuto, ma una risorsa.