Un’evoluzione del sistema sanitario che metta al centro il paziente come persona, e non solo come caso clinico: questo è il tema delle giornate di studio “Personalizzazione, umanizzazione e qualità e percorsi di cura” che si svolgono a Bari, un’iniziativa promossa da Sifo (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici). L’evento, che si tiene presso la Biblioteca dell’Ateneo dell’Università degli Studi Aldo Moro, presenta e approfondisce una monografia creata per formare i farmacisti ospedalieri e gli specializzandi all’ascolto, basandosi sui principi della ‘farmacia narrativa’.

La relazione umana come fattore di efficacia

L’iniziativa prende le mosse dal grande interesse suscitato dal tema dell’umanizzazione delle cure durante il Congresso Sifo 2024. Come spiega Maria Ernestina Faggiano, presidente del Collegio dei Sindaci Sifo e curatrice della monografia, “l’iniziativa prende le mosse dal Congresso Sifo 2024 dove il tema dell’umanizzazione delle cure aveva suscitato grande interesse, soprattutto fra gli specializzandi di farmacia ospedaliera”. L’evento ha l’obiettivo di integrare le dimensioni clinica, pedagogica, comunicativa e organizzativa per un’assistenza completa e sostenibile. Un’idea ripresa da Daniela Scala, co-coordinatrice del progetto, che sottolinea l’importanza della relazione diretta tra farmacista e paziente. “Nell’attuale scenario ospedaliero, caratterizzato da tecnologie avanzate e da una crescente complessità organizzativa, la relazione diretta tra farmacista ospedaliero, paziente e team sanitario non è un elemento accessorio, ma un requisito essenziale”, dichiara, aggiungendo che “le tecnologie più avanzate possono supportare il monitoraggio e la tracciabilità, ma non possono sostituire la comprensione empatica né la capacità di cogliere segnali deboli o bisogni impliciti”.

Gli obiettivi Sifo: dalla formazione all’innovazione

L’evento, sebbene con una forte valenza didattica per gli specializzandi, è aperto a un pubblico più ampio e punta a rafforzare la formazione dei futuri professionisti su aspetti come empatia e comunicazione, promuovere un approccio interdisciplinare e contribuire a innovare i modelli organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale. I contenuti della monografia Sifo verranno presentati in un dialogo con diversi punti di vista, tra cui la lectio magistralis di Antonia Chiara Scardicchio (docente di Pedagogia all’Università di Bari) e l’esperienza di Rosa Porfido (medico igienista). Conclude Daniela Scala: “Siamo certi che la due giorni di studio di Bari offrirà nuovi elementi, contenuti e valori per ripensare e rifondare il rapporto tra farmacista ospedaliero e pazienti. Crediamo che la relazione con il paziente abbia non solo un valore etico, ma sia un fattore determinante di efficacia e protezione”.