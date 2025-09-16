La strategia di crescita di Reply, focalizzata sulle competenze specialistiche del gruppo, segna un nuovo punto a favore. [EXM, STAR: REY], il braccio specializzato nei servizi cloud e digitali, ha ottenuto la AWS Advertising and Marketing Technology Competency, una certificazione che attesta l’eccellenza nell’implementazione di soluzioni avanzate su Amazon Web Services. L’annuncio arriva come una conferma dell’expertise di Storm Reply e Data Reply, due società del gruppo che hanno unito le forze per raggiungere questo importante traguardo.

Questo riconoscimento non è solo un sigillo di qualità, ma un vero e proprio lasciapassare che posiziona Reply come partner strategico per le aziende che vogliono innovare il proprio marketing. La certificazione copre aree cruciali come la gestione di dati e audience, le piattaforme pubblicitarie e le esperienze digitali per i clienti.

I successi “Made in Reply”

La competenza acquisita è il risultato di progetti concreti e di grande impatto. Tra questi, spiccano tre casi emblematici che dimostrano la capacità del gruppo di trasformare le strategie di marketing dei brand.

Per Aston Martin, Data Reply ha costruito una moderna piattaforma dati basata su AWS. Un’iniziativa che ha rivoluzionato l’approccio del brand al marketing, rendendolo data-driven. La soluzione è in grado di raccogliere e attivare in tempo reale i dati da diversi canali, offrendo una visione unificata del comportamento dei clienti. Grazie all’uso di servizi avanzati come AWS Lambda e Amazon Redshift, la piattaforma genera insight per la personalizzazione dei contenuti e la gestione dinamica delle campagne.

Un altro successo notevole riguarda una media & entertainment company europea. Storm Reply ha guidato la modernizzazione della sua piattaforma di digital advertising, migrandola su un’architettura cloud-native su AWS. Il risultato è un sistema più performante, scalabile e sostenibile, in grado di gestire oltre un miliardo di richieste pubblicitarie al mese. L’utilizzo di AWS Fargate e processori Graviton ha portato a un incremento delle performance del 45%, una riduzione della latenza del 30% e un calo stimato dei costi IT del 45%. Un esempio virtuoso di come efficienza e sostenibilità possano andare di pari passo.

Infine, per un brand di gioielleria globale, Data Reply ha sviluppato una piattaforma di content generation basata su AI generativa. Usando Amazon Bedrock e Amazon SageMaker, il sistema automatizza la produzione di video promozionali localizzati per oltre 30 Paesi, riducendo significativamente tempi e costi. Il progetto ha permesso al brand di mantenere la coerenza globale adattando al contempo i contenuti alle specificità culturali locali, aumentando l’agilità e la rilevanza delle campagne internazionali.

Questi casi dimostrano come l’integrazione di tecnologie cloud e intelligenza artificiale stia ridefinendo il settore. Reply si consolida come un partner tecnologico di riferimento per le aziende che puntano sull’innovazione per evolvere le proprie strategie di marketing e comunicazione.