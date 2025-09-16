In questo contesto, si segnala anche la delicata posizione dell’assessore Amati, la cui possibile candidatura viene valutata con attenzione, mantenendo un equilibrio tra le diverse anime del partito per evitare tensioni e favorire l’unità in vista delle elezioni regionali.

Il centrosinistra in Puglia sta definendo le liste per supportare la candidatura di Antonio Decaro come governatore. Dopo la disponibilità annunciata dal parlamentare Ubaldo Pagano per la circoscrizione di Bari, si sta valutando anche quella dell’ex capo di gabinetto di Emiliano, Claudio Stefanazzi, anch’egli attivo in Parlamento.

Il centrosinistra accelera i tempi per chiudere le liste che sosterranno il candidato presidente Antonio Decaro. Il pressing si percepisce chiaramente osservando il susseguirsi di riunioni e piccoli incontri tra consiglieri uscenti, aspiranti candidati e coordinatori impegnati nei preparativi, visibili perfino nei pressi della Fiera del Levante, durante lo svolgimento di vari eventi. Si sta delineando in particolare il fronte legato all’area emilianista del Partito Democratico.

Tra gli obiettivi principali vi è quello di coinvolgere attivamente i parlamentari più vicini al presidente Emiliano: Ubaldo Pagano, che ha già espresso ufficialmente la propria disponibilità a candidarsi, e Claudio Stefanazzi. Quest’ultimo ha dichiarato:

“Mi candido se sarà necessario.”

La decisione definitiva però dipenderà dall’autorizzazione del nazareno, necessaria per la candidatura di deputati attualmente in Parlamento.

La possibile candidatura di Stefanazzi ha diverse implicazioni. Da un lato, simile a quella di Pagano a Bari, rappresenta il rafforzamento della corrente emilianista all’interno del Partito Democratico. Dall’altro lato, il suo nome potrebbe favorire il mantenimento del sostegno dell’elettorato legato all’ex assessore Alessandro Delli Noci, che attualmente è in attesa di chiarimenti in merito a un’indagine della Procura di Lecce riguardante presunti scambi elettorali illeciti.

È presumibile che questo tema sia stato uno degli argomenti principali nella riunione organizzata ieri sera a Lecce da Delli Noci con i suoi sostenitori.

La potenziale candidatura dell’assessore Amati

Al momento non emergono conflitti aperti con Decaro, nonostante un possibile veto alla candidatura di alcuni esponenti. Più che una contrapposizione, si tratta di un invito alla coesione interna in attesa di sviluppi sulla vicenda giudiziaria. Nel caso in cui l’esito fosse favorevole, potrebbe essere aperta una nuova stagione politica per i soggetti coinvolti.

In questo contesto, si segnala anche la delicata posizione dell’assessore Amati, la cui possibile candidatura viene valutata con attenzione, mantenendo un equilibrio tra le diverse anime del partito per evitare tensioni e favorire l’unità in vista delle elezioni regionali.

Le candidature per le prossime elezioni regionali si delineano con sempre maggior intensità, in particolar modo nella provincia di Brindisi, dove il Partito Democratico (PD) appare particolarmente attivo e determinato nel consolidare le proprie posizioni. Le aspirazioni sono numerose, ma i posti disponibili restano limitati, rendendo la competizione interna piuttosto serrata.

Tra coloro che ambiscono a un posto nelle liste del PD figurano l’assessore Fabiano Amati, che dopo un periodo di appartenenza ad Azione cerca un ritorno nel partito, e il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli. Tuttavia, entrambi devono fare i conti con veti reciproci da parte dei membri storici del partito, evidenziando tensioni interne e difficoltà nella definizione delle candidature.

In questo contesto, il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, ha ribadito con fermezza in più occasioni che «il partito non è un autobus su cui si sale e si scende soltanto per ottenere una candidatura», sottolineando la necessità di un impegno autentico e duraturo nella militanza politica.

Le trattative sono accese anche per la formazione della lista dei consiglieri uscenti legati alla figura del presidente uscente Antonio Decaro. Questa lista, che comprenderà le forze di Per, Con e Azione, mira a rinnovare la fiducia a tutti gli eletti attuali, con la possibile inclusione di qualche ex rappresentante del Movimento 5 Stelle.

Un ruolo importante nella lista “Decaro presidente” sarà affidato al medico originario di Molfetta, Felice Spaccavento. Al contrario, sembra non far più parte della compagine elettorale la presidente dell’ANCI, Fiorenza Pascazio, che per ragioni non ancora ufficializzate non sarà coinvolta in questa tornata elettorale.

Le preferenze elettorali e le strategie a Bari

A Bari, intanto, si analizzano con attenzione le tendenze e le preferenze dell’elettorato dem, attraverso sondaggi riservati che indagano le opinioni sui candidati alla presidenza e ai seggi in consiglio regionale. Secondo queste rilevazioni, l’attuale presidente Decaro (centrosinistra) mantiene un vantaggio consistente sul principale avversario, Mauro D’Attis (centrodestra), con una forbice che si attesta intorno al 70% contro il 30% nella città, e simili proporzioni in provincia.

La vera competizione, tuttavia, si gioca sui nomi proposti per la carica di consigliere. Tra questi emergono soprattutto le figure di Pietro Petruzzelli e Lucia Parchitelli, considerate le più accreditate, seguite a breve distanza da Paola Romano, Francesco Paolicelli, Ubaldo Pagano ed Elisabetta Vaccarella.

Nel frattempo, il presidente Decaro continua ad ascoltare le diverse realtà territoriali, con particolare attenzione al mondo delle cooperative sociali che hanno chiesto un maggiore impegno per lo sviluppo delle aree interne della regione, spesso caratterizzate da fragilità economiche e infrastrutturali.