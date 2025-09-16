È tempo di vendemmia autunnale in Piazzetta Cuccia. Ma invece dell’uva, quest’anno si raccolgono azioni. Tra i primi a cogliere i frutti del proprio… “impegno pluridecennale”, spunta il nome di Alberto Nagel, nella foto, che ha gentilmente liberato il mercato di 1 milione di azioni Mediobanca, incassando un romantico assegno da 22 milioni di euro. Così, giusto per affrontare settembre con il portafoglio sereno.

Festa grande anche per i colleghi

Non si è fatto pregare nemmeno il Direttore Generale Francesco Saverio Vinci, che ha salutato 400 mila azioni e si è trovato quasi 9 milioni in più sul conto. Un gesto di sobrietà, probabilmente per affrontare meglio la nuova stagione autunnale di… investimenti personali.

E poi, con passo felpato, ecco il Presidente Renato Pagliaro, che ha scaricato 100 mila azioni per 2,1 milioni. D’altronde, anche i Presidenti hanno diritto a togliersi qualche sfizio. Tipo una nuova sedia ergonomica da ufficio in pelle di unicorno.

Le performance shares: 25 anni di attesa… e poi cash!

Le azioni vendute non sono frutto di shopping compulsivo, bensì le famose performance shares: quei premi fedeltà distribuiti a chi ha tenuto duro tra una trimestrale e l’altra per oltre 25 anni. Un po’ come una carta punti, ma con molta più gloria e qualche zero in più.

Ma perché proprio adesso tutta questa fretta di monetizzare? Beh, semplice: l’offerta pubblica di Mps su Mediobanca si riapre, e il flottante si restringe. Quindi, meglio vendere prima che qualcuno si accorga che il piatto potrebbe diventare un po’ meno ricco. Tempismo perfetto, insomma. Da veri maestri.

Quando il merito pesa… come un camion blindato

In tutto questo tripudio di bonus e azioni sudate, resta un piccolo dubbio: le performance a cui fanno riferimento queste shares, quali erano esattamente? Ma forse è una domanda che non si fa. In fondo, 25 anni sono lunghi. E se sei ancora lì, un motivo ci sarà. O almeno… così dice la leggenda aziendale.