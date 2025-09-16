Una delle principali sfide per la rete elettrica nazionale è quella di espandersi ulteriormente per sostenere la transizione ecologica e la crescita della mobilità elettrica. Si prevede che nei prossimi quindici anni il consumo di energia elettrica più che raddoppierà rispetto ai livelli attuali, segnando una crescita esponenziale. La produzione di energia elettrica assume un ruolo sempre più strategico per l’Italia.

Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, lo ha dichiarato durante la prima giornata di Eco – Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti.

Il ministro ha aggiunto che il problema dell’intermittenza delle fonti rinnovabili è ora superabile grazie all’utilizzo delle batterie.

Ha però sottolineato come sia un peccato che questi sistemi di accumulo non vengano prodotti in Italia.

Riguardo al nucleare, Pichetto ha spiegato che ci vorranno almeno due anni per completare il percorso normativo necessario. Ha inoltre evidenziato che nel prossimo futuro saranno realizzati impianti nucleari più piccoli e di nuova generazione.

Infine, ha ribadito l’importanza di promuovere una maggiore trasparenza e informazione sull’argomento nucleare, affinché sia compreso meglio dalla cittadinanza e dalle istituzioni.