La pasta non è solo un pilastro della tradizione culinaria italiana, ma può essere anche un sostegno per il benessere psicofisico e il riposo. A spiegarlo è Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, che nei suoi libri sottolinea come, se consumata correttamente, la pasta possa diventare un vero e proprio “comfort food” funzionale. L’esperta sfata il mito che la pasta faccia ingrassare, soprattutto se mangiata a cena, e ne evidenzia i benefici biochimici e psicologici.

Il “segreto” della serotonina per il buonumore

Secondo la dottoressa Missori, la pasta, insieme ad altri carboidrati complessi come pane e riso, stimola la produzione di serotonina, il cosiddetto “ormone del buonumore”. “Dopo un piatto di pasta ci si sente più tranquilli e rilassati, perché il triptofano contenuto nelle proteine di questi alimenti è il precursore della serotonina e della melatonina, due sostanze fondamentali per il buonumore e per la qualità del sonno”, afferma l’endocrinologa. Questo spiega perché la pasta è spesso vista come un “comfort food”: le sue reazioni biochimiche hanno un impatto diretto sul nostro stato d’animo, e un maggiore senso di serenità favorisce un miglior funzionamento del metabolismo.

Le regole d’oro per evitare i picchi glicemici

Per massimizzare i benefici della pasta, è fondamentale fare attenzione a come la si prepara e la si consuma. Missori sottolinea che la pasta non va mai demonizzata, ma scelta bene. Una pasta integrale o di grani antichi, cotta al dente, rilascia zuccheri lentamente, stabilizzando la glicemia e prolungando la sensazione di sazietà.

L’esperta suggerisce tre regole per evitare i picchi glicemici, utili anche per chi soffre di diabete:

Cuocere al dente: rallenta il rilascio degli zuccheri nel sangue. Lasciare raffreddare: la pasta fredda (e poi riscaldata) favorisce la formazione di amido resistente. Cambiare l’ordine delle portate: consumare prima verdure, poi proteine e infine i carboidrati per ridurre l’assorbimento rapido degli zuccheri.

Quando e come consumarla: le indicazioni dell’esperta

Missori consiglia di cenare prima delle 20 perché l’insulino-resistenza peggiora con il passare delle ore serali. Se si fa attività fisica, il pasto andrebbe consumato entro 70 minuti dalla fine dell’allenamento per ottimizzare l’assorbimento del glucosio da parte dei muscoli. Infine, non va trascurato l’aspetto sociale: “la pasta è legata alla convivialità, alla famiglia e al piacere di stare insieme. Questo contesto sociale e affettivo amplifica il suo effetto sul benessere emotivo, perché mangiare non è mai solo un atto nutrizionale, ma anche relazionale”, conclude Missori.