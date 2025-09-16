A nove mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, fortemente promosso dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, le analisi condotte dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Carabinieri mostrano un calo complessivo degli incidenti stradali, con un miglioramento significativo negli esiti più gravi.

Il monitoraggio, che considera il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 in confronto allo stesso intervallo dell’anno precedente, evidenzia andamenti positivi in diversi parametri chiave.

Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si registra una diminuzione di 80 vittime, passando da 1.024 a 944, pari a una riduzione del 7,8%. Parallelamente, il numero di feriti cala di 1.242 unità, da 32.822 a 31.580, con una flessione del 3,8%.

Si evidenzia inoltre una diminuzione degli incidenti complessivi che si attestano a 54.034, in calo di 848 rispetto ai 54.882 del periodo precedente, una riduzione percentuale dell’1,5%.

Gli incidenti mortali mostrano una riduzione del 5,4%, passando da 931 a 881 casi, mentre quelli con lesioni diminuiscono di 756 episodi, da 22.334 a 21.578 (-3,4%).

I dati sull’incidentalità e le relative attività di controllo sono forniti dal Ministero dell’Interno tramite il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in particolare la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e sono condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questi risultati confermano gli effetti positivi delle nuove norme del Codice della Strada nell’aumentare la sicurezza sulle strade italiane, contribuendo a salvare vite e ridurre il numero di incidenti con conseguenze gravi.