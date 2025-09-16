Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato a Colleferro alla cerimonia di commemorazione di Willy Monteiro Duarte, vittima di un tragico episodio di violenza avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di trasmettere un messaggio chiaro alle nuove generazioni e agli adulti, richiamando un pensiero del filosofo Benedetto Croce: la violenza non rappresenta mai una forma di forza, bensì una manifestazione di debolezza.

Sergio Mattarella ha detto:

«Va ricordato ai giovani come agli adulti – e forse particolarmente agli adulti – che ‘la violenza non è forza ma debolezza’. Lo scrisse Benedetto Croce, ma questo principio vale per sempre. Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento.»

Il presidente si è poi richiamato al pensiero di Martin Luther King, figura simbolo della pace e della giustizia sociale, che ammoniva sul fatto che l’odio e la violenza generano solo ulteriore odio e violenza, perpetuando così una spirale negativa e distruttiva.

Sergio Mattarella ha aggiunto:

«Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che ‘l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza’. Poco fa ha pronunciato parole simili la Signora Duarte. È così, all’interno delle società e nel mondo, la pace, anche a livello internazionale, nasce da questo modo di pensare e di comportarsi.»

Il Capo dello Stato ha infine ricordato come l’umanità abbia da sempre celebrato coloro che, con azioni e vita dedita alla giustizia, alla passione e all’umanità, hanno saputo diffondere valori di pace e convivenza civile.

Sergio Mattarella ha concluso evidenziando il significato profondo di quella giornata di commemorazione, ricordando l’esempio di Willy Monteiro Duarte come testimonianza di resistenza alla violenza e di amore verso la dignità umana.