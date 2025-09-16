C’è un’orchestra di numeri che da oggi suona più forte e più chiara a Piazza Affari. Il nome è Lottomatica, nella foto l’a. d. Guglielmo Angelozzi, e lo spartito è quello della sostenibilità. E’ una sinfonia compiuta che le vale il punteggio massimo, “AAA”, nella valutazione ESG di MSCI, Morgan Stanley Capital International. È un’etichetta preziosa, una medaglia d’oro che la colloca nella categoria “Leader” del mercato globale. Non è solo un numero, è il racconto di come si possa far quadrare il cerchio, sposando la performance economica con la cura per il mondo.

Un viaggio nella trasparenza

La valutazione di MSCI non è un premio dato a caso. È il frutto di un’analisi profonda, di uno sguardo che scandaglia migliaia di aziende, assegnando un voto da “AAA” a “CCC” in base a quanto bene si gestiscono i rischi ambientali, sociali e di governance. Lottomatica, con il suo punteggio più alto, si fa modello. Non è un punto di arrivo, ma un faro che illumina una strada già tracciata.

C’è un Piano di Sostenibilità, un atlante che guida le mosse dell’azienda, intrecciando i principi ESG al tessuto stesso del business. Sono progetti di economia circolare, la rigenerazione di dispositivi tecnologici, insomma, una visione che non si ferma ai bilanci. Non è un caso se questo riconoscimento si aggiunge a un palmares già ricco: Morningstar Sustainalytics l’ha già premiata con un rischio “basso” (13,2), il Carbon Disclosure Project con un rating “B”, e poi le certificazioni ISO per l’ambiente. C’è anche la certificazione G4 per il Gioco Responsabile, un sigillo che racconta una storia di intrattenimento non solo divertente, ma etico.

La visione oltre il profitto

La Lottomatica di oggi non è solo un’azienda che gestisce numeri. È un’impresa che ascolta il suo “Barometro ecosociale”, un attento radar che misura il benessere delle comunità e l’impatto sul pianeta. Con questo “AAA”, la sua leadership nel gioco legale e responsabile si fa ancora più solida. Trasparenza, dialogo e responsabilità, sono le parole che risuonano come un mantra, un impegno per continuare a creare valore non solo per gli azionisti, ma a beneficio delle persone, della società e dell’ambiente.