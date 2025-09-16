L’inflazione fa registrare un rallentamento ad agosto, ma nonostante una diminuzione dei prezzi dell’energia, il costo degli alimentari, in particolare verdura e carne, continua a crescere, rendendo la spesa quotidiana degli italiani sempre più gravosa. Le associazioni per la tutela dei consumatori segnalano nuovamente un aumento significativo delle spese per le famiglie.

L’Istat ha confermato le stime preliminari sull’andamento dell’inflazione ad agosto, scesa dall’1,7% all’1,6%, principalmente grazie al calo dei prezzi dell’energia, che passano da -3,4% a -4,8%. In particolare, si registrano diminuzioni nei prodotti regolamentati, con una crescita che rallenta dal +17,1% al +12,9%, influenzata dalla contrazione dei prezzi del gas cittadino e del gas naturale nel mercato tutelato, da +1,4% a -5,3%.

Tuttavia, l’Unione Nazionale Consumatori (Unc) osserva che questo calo dell’inflazione su base tendenziale è apparente, poiché comprende la riduzione delle spese tipiche dei mesi estivi, come il gas, mentre aumentano sia le spese obbligate per i prodotti alimentari sia quelle legate alle vacanze.

L’Istat rileva infatti un’accelerazione dei prezzi nel settore alimentare, cresciuti del 3,8% su base annua rispetto al 3,7% di luglio. Questo incremento è dovuto principalmente all’aumento più rapido dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%), parzialmente compensato dal leggero rallentamento dei prodotti lavorati (+2,7% da +2,8%). Tra gli alimenti non lavorati, spiccano in particolare i rincari dei vegetali freschi o refrigerati, esclusi le patate (da +3,1% a +5,1%, con un aumento di 1,6% rispetto a luglio), e delle carni (da +4,9% a +5,1%, +0,5% su luglio).

Assoutenti parla di una vera e propria “stangata alimentare”, stimando che, a parità di consumi, la maggiore spesa per cibi e bevande vale 6,5 miliardi di euro all’anno. L’associazione segnala trend preoccupanti in alcuni prodotti di largo consumo: il burro registra un incremento del 15,1% su base annua, la frutta fresca sale dell’8,8% con punte del 14,8% per pesche e nettarine, la carne bovina cresce del 6,8%, formaggi e latticini aumentano del 6,6%, le uova mostrano un +7% e i pomodori un +13,6%.

Federconsumatori esprime particolare preoccupazione e sottolinea che con un’inflazione all’1,6% per una famiglia media si tradurrà in un aumento di spesa annuale pari a 504 euro, di cui 190,40 euro solo per il settore alimentare.

Codacons invece indirizza l’attenzione sugli aumenti dei costi legati a vacanze estive e spese scolastiche. I dati Istat mostrano un’accelerazione dei prezzi dei servizi di trasporto, da +3,3% a +3,5%, con rincari particolarmente significativi nel settore turistico: i voli nazionali registrano un aumento del 23,5% su base annua, i traghetti del 7,8%, i pacchetti vacanza nazionali del 10,4%, mentre case vacanza, bed & breakfast e altre strutture ricettive crescono del 6%. Anche i servizi ricreativi e sportivi, come stabilimenti balneari, piscine e palestre, aumentano del 7,2%, con musei e monumenti storici in crescita del 4,2%, ristoranti del 3%, pizzerie del 3,6% e noleggio auto del 4%.

Inoltre, il Codacons evidenzia che i prezzi del materiale scolastico sono saliti mediamente del 4,8% nell’ultimo anno, mentre i libri scolastici hanno subito un aumento del 3,8%.

Nel complesso, l’Istat segnala un incremento mensile dei prezzi al consumo dello 0,1% e un aumento del cosiddetto carrello della spesa, che comprende beni alimentari e prodotti per la casa e la persona, passato da +3,2% a +3,4%. L’inflazione acquisita ad agosto si attesta quindi all’1,7% per l’indice generale e al 2,1% per la componente di fondo.