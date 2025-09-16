Fondazione FS (nella foto, il presidente Liberio Andreatta) apre le porte del Deposito Officina Rotabili Storici di Milano per un evento imperdibile dedicato agli appassionati di ferrovie e non solo. Dal 2 al 5 ottobre, il deposito di viale Monza 113 sarà il palcoscenico di un Open Day che promette di rievocare il fascino della storia ferroviaria italiana.

Inaugurazione storica e treni d’epoca in movimento

L’evento, promosso da Fondazione FS Italiane in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e DUEGI Editrice, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare da vicino autentici gioielli della tecnica ferroviaria. Tra le attrazioni principali, spiccano le elettromotrici ALe601, le “progenitrici dell’Alta Velocità”, che per la prima volta saranno esposte dopo un attento restauro che le ha riportate al loro splendore originale. Come da tradizione, non mancheranno le locomotive a vapore in pressione e le iconiche E623 “Varesine”, che si esibiranno in brevi movimenti all’interno dell’impianto. Per i visitatori, sarà anche possibile salire a bordo delle lussuose carrozze del treno Presidenziale e, su prenotazione, visitare la Sala Reale alla stazione Centrale.

Un evento per famiglie e un omaggio al Dopolavoro

Le prime due giornate, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, sono dedicate a scolaresche e famiglie, con proiezioni di cinegiornali storici e visite guidate con personale specializzato. Sabato pomeriggio, l’appuntamento è con la cultura: alle 15.30 si terrà l’incontro “100 anni di Dopolavoro Ferroviario“, seguito dalla presentazione del volume “Locomotive del Gruppo E656“. I visitatori potranno inoltre esplorare una mostra fotografica sui 120 anni delle Ferrovie dello Stato, ammirare plastici ferroviari e acquistare gadget nell’area shop.

Accessi e mobilità storica

Per l’occasione, è stato predisposto un servizio di navetta speciale per raggiungere il deposito. Saranno disponibili sia Automotrici ALn668 che collegheranno la stazione di Milano Centrale al DORS, sia autobus d’epoca forniti dall’associazione StoricBus, con fermate a Milano Centrale e Milano Lambrate. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Railbook.it per garantire un accesso contingentato e in sicurezza.