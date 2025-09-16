La partnership tra Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Visa si rinnova e si consolida con il lancio della nuova carta di credito XME Credit Icon. Questa carta, pensata per una clientela con esigenze evolute, integra una serie di servizi esclusivi accessibili attraverso la piattaforma my Visa. L’iniziativa si inserisce nella strategia di accelerare la transizione tecnologica e di favorire la diffusione dei pagamenti digitali.

Esperienze premium per i titolari

La nuova carta offre ai suoi titolari vantaggi significativi, in particolare per i viaggi. Tra i servizi di punta si segnalano l’iscrizione a Priority Pass, con un accesso gratuito annuale a oltre 1.300 lounge aeroportuali in tutto il mondo, e il servizio Smart Delay, che garantisce accessi gratuiti e illimitati a più di 1.100 lounge in caso di ritardo del volo. Attraverso il portale dedicato, i clienti potranno inoltre usufruire di un programma di cashback, scoprire offerte speciali e sconti su una vasta gamma di prodotti e servizi.

Le dichiarazioni

«Con i servizi offerti attraverso la nuova carta di credito, sviluppati grazie alla collaborazione con Visa, vogliamo consolidare la nostra vicinanza ai clienti, sempre più attenti alla qualità del proprio tempo, offrendo esperienze e soluzioni su misura. Proseguiremo nel percorso di crescita dei pagamenti digitali, affinché siano sempre più accessibili e inclusivi, rendendoli un gesto semplice e sicuro» ha dichiarato Claudia Vassena, Responsabile Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo.

«Siamo entusiasti di collaborare con Intesa Sanpaolo per il lancio della nuova carta di credito XME Credit Icon, grazie alla quale i titolari possono accedere alle esperienze della piattaforma my Visa» ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. «Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il futuro nel settore dei pagamenti, offrendo ai consumatori una soluzione in cui innovazione e servizi premium vanno di pari passo».