«Sempre presente per la Toscana». Più che un semplice slogan elettorale, questa frase rappresenta un vero e proprio mantra perseguito da anni dal governatore uscente, Eugenio Giani, che lunedì 15 settembre ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale con un evento sobrio al Teatro Puccini di Firenze. Proprio in questo luogo, nel 2019, Giani – allora consigliere regionale del Partito Democratico – aveva organizzato il primo incontro prima di lanciarsi nelle primarie che lo avrebbero poi portato a candidarsi e, qualche mese dopo, a diventare presidente per la prima volta.

Il desiderio di un secondo mandato è stato ribadito con entusiasmo durante la serata, accompagnata dalle note di Jovanotti, recentemente insignito del Pegaso d’Oro, e dall’entusiasmo di oltre 600 persone presenti in platea. Giani ha delineato il proprio programma elettorale per una Toscana proiettata al futuro, basato su un «riformismo pragmatico, quello del fare». L’obiettivo dichiarato è ambizioso:

«La Toscana vuole proporsi come modello nazionale e diventare la prima regione in Italia per i risultati del centrosinistra».

L’evento è iniziato sulle note di Allegria, brano scritto da Jovanotti per Gianni Morandi. Giani, arrivato in leggero ritardo dopo una tappa a Viareggio, ha conquistato il palco tra abbracci calorosi e complimenti rivolti equamente a sostenitori, militanti e membri del partito.

In sala erano presenti numerosi sindaci, tra cui Sara Funaro, insieme ai quattro segretari regionali dei partiti della coalizione – Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e Italia Viva – tutti pronti a sostenere la ricandidatura di Giani. A riguardo il governatore ha sottolineato:

«La larghezza della coalizione è un punto di forza e un’energia preziosa: lo vedo dal confronto e dal dibattito. Anche sui temi più delicati si sta creando uno spirito di squadra vincente».

Prima di iniziare il suo discorso, Giani ha voluto ringraziare alcune persone chiave che lo hanno accompagnato in questo percorso.

Una coalizione ampia e inclusiva

La campagna elettorale si presenta come un momento di coesione tra diverse anime politiche che, pur mantenendo le proprie identità, condividono l’obiettivo comune di proseguire sulla strada del progresso per la regione. Il sostegno unanime alla candidatura di Eugenio Giani riflette il desiderio di stabilità e continuità nella governance regionale.

La coalizione è stata costruita intorno al concetto di pragmatismo riformista, con l’intento di mettere in pratica interventi concreti e misurabili riguardo ai temi chiave per la Toscana, quali lo sviluppo sostenibile, il potenziamento dei servizi pubblici e l’innovazione digitale.

Il programma per la Toscana del futuro

Eugenio Giani ha articolato una visione chiara per la Toscana, sottolineando l’importanza di mantenere la regione come un esempio nazionale per qualità della vita e efficienza amministrativa. Tra i punti salienti del programma elettorale emergono investimenti nel campo della ricerca e dell’istruzione, un rafforzamento delle politiche ambientali e la promozione della cultura e del turismo sostenibile.

L’ambizione è quella di consolidare una Toscana innovativa e competitiva, capace di attrarre investimenti e capitali umani qualificati, generando nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico. Al tempo stesso, la volontà è di preservare le tradizioni e il patrimonio storico e artistico che caratterizzano la regione.

La partecipazione della comunità e il valore simbolico dell’evento

La presenza di oltre 600 partecipanti all’iniziativa testimonia un forte coinvolgimento della comunità locale. L’evento al Teatro Puccini si è svolto nel rispetto di una sobrietà che ha voluto enfatizzare la sostanza del messaggio e la concretezza della proposta politica, evitando inutili spettacolarizzazioni.

La scelta delle musiche di Jovanotti ha rappresentato un ulteriore richiamo all’energia positiva e al dinamismo che si vogliono trasmettere durante questa campagna elettorale, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini e rappresentanti istituzionali.

L’ufficializzazione della campagna ha segnato così l’inizio di una fase cruciale per il futuro della Toscana, in cui la politica si propone di rispondere in modo efficace alle sfide attuali attraverso un impegno condiviso e una leadership responsabile.

L’ex ministro socialista Valdo Spini e l’attuale portavoce nonché capolista a Pistoia, Bernard Dika, rappresentano il passato e il futuro politico, almeno secondo la loro visione.

Dika spiega il suo approccio: «Parto dal mio slogan che sottolinea un metodo basato sull’acquisizione di conoscenza attraverso il confronto diretto con le persone sul territorio. Il mio lavoro consiste nel restare vicino alla gente, assumendo un ruolo da sindaco tra i sindaci».

Nel ripercorrere i provvedimenti principali già adottati — tra cui le leggi sul fine vita, i consorzi industriali, il turismo, i balneari e il salario minimo — Dika si concentra sui programmi prioritari: «La sanità, la scuola e il lavoro saranno le tematiche centrali», evitando questioni particolarmente divisive come l’aeroporto di Peretola o la gestione dei rifiuti, per mantenere saldo l’inedito fronte del centrosinistra unito. Non ci sono neppure riferimenti polemici verso il suo avversario di centrodestra, Alessandro Tomasi, che non viene mai menzionato.

Giani anticipa le linee programmatiche: «In primo piano c’è la riforma della sanità territoriale, il potenziamento dei servizi di asili nido e la distribuzione gratuita di libri scolastici, una legge per migliorare la qualità della vita e un testo unico sulla cultura. Verranno promosse grandi opere, ma anche un piano di viabilità per una Toscana più diffusa, politiche attive per il lavoro e la valorizzazione delle energie rinnovabili».

La chiusura dell’incontro è stata accompagnata dalle note di «È viva», il brano eseguito da Jovanotti e Claudio Baglioni Morandi.