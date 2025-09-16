Generali rinnova per tre anni la sua partnership con la Barcolana, confermandosi presenting partner della celebre regata. L’impegno non si ferma alla sponsorizzazione, ma si rafforza con un focus specifico sull’inclusione e la parità di genere attraverso il progetto Women in Sailing. L’obiettivo è chiaro: promuovere la vela mista tra i giovani e aumentare la presenza femminile in ruoli di leadership a bordo.

L’annuncio è stato dato a Trieste, presso la sede di Generali, in occasione della presentazione della 57a edizione della regata, in programma dall’1 al 12 ottobre. Presenti il Presidente di Generali, Andrea Sironi, e il Presidente di Barcolana, Mitja Gialuz.

Women in Sailing: dal trofeo a un progetto globale

Nato nel 2019 con un trofeo dedicato, il progetto Women in Sailing by Generali e Barcolana evolve strategicamente. L’iniziativa non si limita più a un premio per il team misto che taglia per primo il traguardo con una donna in un ruolo di comando, ma mira a diventare un vero e proprio “laboratorio avanzato” per lo sviluppo della vela mista. Dopo una fase di analisi, il progetto è entrato in una fase applicativa, coinvolgendo psicologi dello sport, la Federazione Italiana Vela e World Sailing. L’obiettivo è supportare atleti, allenatori e circoli per integrare equipaggi misti fin dalle scuole vela, anche grazie a una nuova piattaforma online con contenuti dedicati.

Le voci dei protagonisti

Le dichiarazioni dei vertici confermano la visione dietro la partnership.

Andrea Sironi, Presidente di Generali, ha sottolineato: “Una società più equa e inclusiva si persegue con azioni condivise e concrete. Lo sport è uno straordinario strumento educativo e di benessere, che contribuisce allo sviluppo dei giovani e alla crescita collettiva. La partnership pluridecennale tra Generali e Barcolana mira a questo scopo, generando impatto positivo e duraturo nella società attraverso lo sport della vela. Il progetto Women in Sailing, promosso nel 2019 per diffondere la vela mista tra i giovani, è cresciuto coinvolgendo sempre più ambiti della comunità, amplificando il suo messaggio per supportare gli atleti, i circoli e le federazioni a sviluppare equipaggi misti ed integrare questo approccio già a partire dalle prime esperienze con le scuole vela”.

Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, ha aggiunto: “A due settimane dall’inizio di Barcolana57, la macchina organizzativa è pronta ad accogliere il pubblico con un programma senza precedenti, con quasi seicento appuntamenti in diversi luoghi della regione, nel segno dello sport, della cultura, dell’attenzione all’ambiente marino e dell’inclusione. In questo percorso, il presenting partner Generali riveste un ruolo fondamentale, continuando a credere in Barcolana e a stimolare progetti innovativi di grande impatto sociale. Tra questi, voglio citare “Generali Women in Sailing”, giunto alla settima edizione, che vede quest’anno un ampliamento strategico molto ambizioso: con il coinvolgimento dei circoli velici del Friuli Venezia Giulia, della Federazione Italiana Vela e di World Sailing si vuole costruire un laboratorio avanzato di sviluppo e promozione della vela mista, in tutte le sue declinazioni”.

Impegno sociale oltre la regata

L’impegno di Generali in Barcolana si estende anche ad altre iniziative sociali. The Human Safety Net, la fondazione del Gruppo, proporrà laboratori gratuiti per famiglie e bambini, con l’obiettivo di sostenere le famiglie vulnerabili e promuovere l’inclusione dei rifugiati. Questi laboratori si svolgeranno nello spazio Generali in Piazza Unità d’Italia.