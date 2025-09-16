L’economia italiana ha mostrato una resilienza significativa in un contesto globale caratterizzato da molteplici incertezze, grazie soprattutto agli investimenti effettuati e all’attenta implementazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Tuttavia, il Paese è chiamato a intensificare gli sforzi riformisti per incrementare la produttività e favorire una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, elementi fondamentali per sostenere una crescita attualmente rallentata anche dall’invecchiamento demografico.

Questo è il quadro delineato da Lone Christiansen, capo missione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per l’Italia, che sottolinea come il FMI raccomandi all’Italia di perseguire un consolidamento fiscale più intenso rispetto a quanto programmato per quest’anno e per il prossimo. Ciò si rende necessario poiché si prevede un tasso di interesse sul debito pubblico superiore alla crescita economica, mentre l’invecchiamento della popolazione comporterà maggiori oneri per la spesa pensionistica e sanitaria.

Lone Christiansen ha spiegato:

«La buona performance fiscale registrata l’anno scorso ha generato un avanzo primario dello 0,4%, un segnale molto positivo. Guardando avanti, il governo mantiene l’obiettivo di ridurre l’alto livello di debito e il piano fiscale e strutturale a medio termine conferma questo impegno.»

Secondo il FMI, raggiungere un avanzo primario del 3% del PIL entro il 2027 rappresenta un traguardo essenziale. Tale risultato contribuirebbe infatti a diminuire il debito pubblico e a rafforzare la fiducia degli investitori.

Per ottenere un consolidamento fiscale più incisivo, Christiansen suggerisce di concentrare gli interventi sulla correzione delle inefficienze dell’economia, rafforzando il rispetto delle norme fiscali e razionalizzando le agevolazioni. In particolare, andrebbe eliminato il regime forfettario di favore attualmente riservato ai lavoratori autonomi. Inoltre, una limitazione delle garanzie pubbliche potrebbe accrescere la resilienza del sistema e ridurre i rischi.

Partecipazione al lavoro e riforme per la crescita

Un altro aspetto cruciale per l’Italia riguarda la contrazione del bacino di popolazione in età lavorativa. Per attenuare questo impatto negativo e rilanciare produttività e crescita, il FMI invita il Paese a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, investendo nello sviluppo del capitale umano e supportando il settore privato nell’innovazione e nella produzione.

Lone Christiansen ha aggiunto:

«Un insieme di riforme finalizzate ad aumentare la partecipazione delle donne, migliorare il livello delle competenze e rafforzare la produttività potrebbe tradursi in un incremento della crescita annuale compreso tra 0,1 e 0,4 punti percentuali tra il 2025 e il 2026.»

Inoltre, il FMI evidenzia come le aziende italiane incontrino difficoltà nell’espansione e nell’innovazione, fenomeno imputabile sia a problemi interni che a fattori legati alla frammentazione del mercato europeo.

Per questo motivo è essenziale rafforzare il mercato unico europeo e completare l’unione dei mercati finanziari.

Lone Christiansen ha concluso:

«L’azione sinergica delle politiche nazionali e degli interventi a livello europeo può giocare un ruolo decisivo per rilanciare le prospettive di crescita dell’Italia.»