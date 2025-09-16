Non si oppongono alla presenza dei soldati in città poiché, sostiene la presidente dell’Associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, Fabia Roman, “la divisa rappresenta per noi un elemento di sicurezza”. Tuttavia, di fronte al via libera all’arrivo dell’esercito a Trento deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, le categorie espongono anche alcune perplessità. “Accettiamo la presenza delle truppe in città, ma esclusivamente come misura temporanea e di emergenza”, puntualizza Massimiliano Peterlana, presidente di Fiepet (la Federazione italiana degli esercenti di piccola e media impresa) e vicepresidente di Confesercenti.

Fabia Roman osserva che la decisione presa giovedì scorso ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza, aspetto prioritario soprattutto per le lavoratrici che terminano il turno serale e temono di rientrare a casa. La presenza di personale in divisa è vista come un supporto e un deterrente importante, specialmente in alcune zone sensibili di Trento e durante i periodi di maggiore afflusso turistico.

L’esponente confindustriale definisce questa esperienza una sorta di “prova”, anche se non mancano dubbi: “Forse non siamo ancora pronti ad avere l’esercito tra noi”. Un pensiero condiviso da Peterlana, che aggiunge come, in assenza di alternative, sia accettabile ricorrere a questa soluzione. Ricorda inoltre che la situazione in città, negli ultimi dodici mesi, è peggiorata soprattutto per quanto riguarda la microcriminalità, con alcune aree che sono diventate pericolose nelle ore serali.

Tuttavia, rileva Peterlana, il problema più frustrante riguarda la mancanza di continuità nelle pene: “Spesso chi viene arrestato per piccoli reati ottiene la libertà già il giorno dopo. Il vero nodo è garantire la certezza della pena”. Per questo motivo, il coinvolgimento dell’esercito dev’essere limitato nel tempo e considerato un rimedio d’urgenza, non una soluzione permanente. “Altrimenti significherebbe riconoscere che la situazione è irrisolvibile”, avverte.

Ribadisce che Trento non è paragonabile a metropoli come Milano, Roma o Napoli, dove la presenza militare è costante. Nel capoluogo trentino, piuttosto, si deve puntare a risolvere la microcriminalità attraverso misure equilibrate per non trasmettere un messaggio inquietante. “Un turista che vede l’esercito in città potrebbe pensare che Trento non sia un luogo sicuro e che servano i soldati per mantenere l’ordine”, conclude.

La posizione politica e le risposte del sindaco

Il dibattito si estende anche al campo politico, con il sindaco Franco Ianeselli che risponde alle critiche del centrosinistra provinciale ribadendo il senso della misura adottata. “Questa richiesta l’avevo avanzata già nel 2021 e oggi è stata nuovamente sollevata”, ricorda il primo cittadino. Invita a valutare la proposta con equilibrio: “Non si intende una militarizzazione della città né il pattugliamento continuo con camionette al Sas. Si tratta piuttosto della presenza dell’esercito in punti sensibili come la stazione o le aree limitrofe”, specifica.

Franco Ianeselli sottolinea che questa presenza non sostituisce le forze dell’ordine, ma si configura come un supporto aggiuntivo per il presidio della sicurezza. Inoltre spiega che tale pratica è già in uso in molte altre città italiane e non rappresenta dunque una novità esclusiva per Trento. Infine, ricorda che la città è cambiata e oggi deve fronteggiare una problematica reale legata alla sicurezza. Per questo motivo, “un presidio rafforzato è necessario”.

Tuttavia, il sindaco precisa che questa misura è solo un elemento di un intervento più ampio: “Tutti dobbiamo comprendere che per sviluppare politiche di sicurezza efficaci nel lungo periodo è indispensabile agire sulle cause sociali della devianza e della percezione di insicurezza”. Cita come esempio l’iniziativa che prevede la realizzazione di un ostello per lavoratori nelle ex scuole Bellesini di Cristo Re, finanziato con 6 milioni di euro dall’ultimo assestamento di bilancio.

Il progetto mira a migliorare la dignità delle persone ma ha anche un risvolto positivo per la sicurezza della città. Ianeselli affronta inoltre le polemiche politiche, commentando l’approccio della Lega, che ha rivendicato l’arrivo dell’esercito come una vittoria politica. «Alcuni partiti risolvono la questione sicurezza soltanto con un aumento delle forze dell’ordine. Il nostro approccio invece riconosce la necessità di accompagnare il presidio con un’analisi delle cause sociali», spiega il sindaco, “un approccio complesso che non si può risolvere esclusivamente con misure repressive”.