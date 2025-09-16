Un’operazione pionieristica segna una svolta nel mercato energetico italiano. Gestione Italia, insieme a Rocchetta & Uliveto e a Statkraft, leader europeo nelle rinnovabili, ha sottoscritto un corporate power purchase agreement (CPPA) innovativo. La struttura contrattuale, per la prima volta in Italia, è di tipo trilaterale e rappresenta un “market first”.

Un’alleanza per stabilità e sostenibilità

Il CPPA, che garantisce un prezzo fisso a lungo termine per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, protegge le imprese dalla volatilità dei mercati e assicura la conformità agli standard ESG (Environmental, Social, and Governance). L’accordo prevede la fornitura di energia elettrica sottesa a una banda di 7 MW, offrendo benefici concreti in termini di ottimizzazione dei costi e miglioramento della performance ambientale per le aziende coinvolte.

Parola Associati ha svolto il ruolo di advisor legale per Gestione Italia, curando la strutturazione e la negoziazione del contratto. Tradition Italia, invece, ha agito come broker, facilitando l’incontro tra domanda e offerta. Il team legale è stato guidato dal Managing Partner Lorenzo Parola, supportato dall’Associate Chiara Salvaneschi (entrambi nella foto).

Le dichiarazioni integrali

«Il primo CPPA trilaterale in Italia introduce una struttura contrattuale innovativa che apre la strada a nuove configurazioni di acquisto di energia rinnovabile tra più controparti. Si tratta di un’operazione complessa e pionieristica sotto il profilo giuridico, che abbiamo avuto il privilegio di supportare nella sua definizione e negoziazione» ha dichiarato Lorenzo Parola.

L’accordo non solo rafforza la capacità delle imprese di pianificare i costi energetici, ma integra direttamente gli obiettivi ambientali nella loro strategia industriale.