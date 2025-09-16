È stata finalmente fissata la data per le elezioni regionali in Puglia: gli elettori saranno chiamati alle urne il 23 e 24 novembre, l’ultima finestra utile disponibile. Secondo lo Statuto regionale, infatti, i comizi elettorali devono tenersi entro 60 giorni dalla conclusione della legislatura, prevista per il 21 settembre, data in cui si svolsero le elezioni vinte dal centrosinistra guidato da Michele Emiliano. A Bari trapela con forza l’indiscrezione che il governatore uscente sia pronto a firmare il decreto di convocazione.

La stessa data, il 23 e 24 novembre, potrebbe riguardare anche le elezioni di Veneto e Campania. Lo lascia intendere il presidente campano Vincenzo De Luca, che oggi avrebbe dovuto ufficializzare il decreto per fissare il voto al 16 e 17 novembre. Non avendo provveduto a farlo, la finestra temporale si è spostata. De Luca ha dichiarato a Napoli, durante la presentazione del suo libro La sfida:

«Si voterà il 23 e 24 novembre»

Con un’ulteriore precisazione a margine:

«Tra qualche giorno usciranno contemporaneamente i decreti della Campania, del Veneto e della Puglia»

Il quadro delle elezioni regionali per l’autunno è di conseguenza ormai definito. Il calendario si aprirà con la Valle d’Aosta, dove si voterà il 28 settembre. Nello stesso fine settimana, il 28 e 29, toccherà alle Marche. Successivamente si terranno le elezioni in Calabria (5 e 6 ottobre) e poi in Toscana (12 e 13 ottobre). A chiudere la tornata sarà proprio il trittico formato da Veneto, Campania e Puglia.