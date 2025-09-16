Le elezioni regionali in Puglia sono previste per il 23 e 24 novembre prossimi. Secondo quanto riferito da fonti della presidenza della giunta regionale, il presidente Michele Emiliano firmerà il decreto di convocazione delle elezioni entro la fine di settembre.
Questa data rappresenta il termine ultimo per indire le elezioni, in base a quanto stabilito dallo Statuto regionale, che concede un periodo di 60 giorni per fissare il voto dopo la scadenza della legislatura. Quest’ultima si concluderà il 21 settembre, lo stesso giorno in cui si erano tenuti i precedenti appuntamenti elettorali del 2020.