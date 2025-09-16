Mario Draghi ha evidenziato come, a un anno di distanza, l’Europa si trovi ad affrontare una situazione più complessa e delicata rispetto al passato. Il precedente modello di crescita sta progressivamente scomparendo, mentre le vulnerabilità economiche risultano in aumento. Inoltre, non si intravede ancora una strategia chiara per garantire i finanziamenti necessari agli investimenti fondamentali per il futuro del continente.

In un discorso tenuto durante la conferenza ad alto livello intitolata “A un anno dal rapporto Draghi”, a cui ha partecipato anche Ursula von der Leyen, Draghi ha rimarcato l’importanza di questo momento critico. Ha ricordato che l’inerzia rischia di compromettere non solo la competitività economica dell’Europa, ma anche la sua sovranità.

Il leader ha affermato che i cittadini e le imprese europee apprezzano l’accuratezza della diagnosi, la definizione di priorità chiare e i piani d’azione proposti. Tuttavia, emerge un sentimento crescente di insoddisfazione e frustrazione nei confronti della lentezza con cui l’Unione Europea sta procedendo.

Mario Draghi ha spiegato:

“I cittadini e le aziende europee sono delusi dalla velocità con cui procede l’UE. Notano un’incapacità nel tenere il ritmo dei cambiamenti che avvengono in altre parti del mondo. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano ancora compreso pienamente la gravità della situazione.”

Draghi ha denunciato come spesso vengano trovate scuse per giustificare questa lentezza, definendola come un atteggiamento di compiacimento dannoso. Ha quindi sottolineato la necessità di imprimere una nuova velocità alle azioni europee, esortando a ottenere risultati concreti entro pochi mesi e non anni.

Contesto e Implicazioni per l’Europa

Il discorso di Mario Draghi si inserisce in un quadro europeo dove le sfide economiche, energetiche e geopolitiche si intrecciano, rendendo indispensabile una risposta coordinata e tempestiva. In particolare, l’assenza di un percorso definito per garantire gli investimenti rappresenta un limite significativo per la strategia di crescita e innovazione dell’UE.

Le istituzioni europee si trovano dunque sotto pressione per accelerare non solo l’attuazione delle riforme, ma anche per migliorare la capacità decisionale e la coesione tra Stati membri. La corsa globale verso la ripresa e la competitività richiede un impegno congiunto e una visione lungimirante che coinvolga tutti gli attori istituzionali e sociali.