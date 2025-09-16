È stato prorogato il periodo di validità delle norme che regolano i dehors liberi, introdotte durante la fase post Covid. Invece della scadenza prevista per il 31 dicembre 2025, questa resterà in vigore fino al 30 giugno 2027. La modifica è contenuta in un emendamento al disegno di legge sulla Semplificazione delle attività economiche, attualmente in esame al Senato.

Contestualmente, l’emendamento concede al governo un ulteriore anno per completare l’attuazione della delega prevista dalla legge sulla concorrenza, finalizzata al riordino del settore delle concessioni di spazi pubblici per le imprese di pubblico esercizio.

In particolare, il termine per l’adozione del decreto legislativo riguardante il “riordino e coordinamento delle norme sulla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico per le imprese di pubblico esercizio (installazione di strutture amovibili)” è stato posticipato al 31 dicembre 2026.

In precedenza, la scadenza era fissata entro dodici mesi dall’entrata in vigore della Legge annuale per la concorrenza 2023, datata 16 dicembre 2024, cioè entro il 16 dicembre 2025.