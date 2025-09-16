Il caviale Made in Italy come simbolo di sostenibilità e innovazione. È questa la filosofia di Royal Food Caviar, azienda con sede a Calvisano (Brescia) che ha fatto del rispetto per l’ambiente e il benessere animale il suo punto di forza. Sotto la guida di Nancy D’Aiuto, la società ha costruito una filiera trasparente e controllata che unisce la tradizione artigianale alle pratiche più moderne e responsabili.

Un allevamento all’insegna del benessere

Il metodo di produzione di Royal Food Caviar si basa su pratiche precise e attente all’ambiente. Gli storioni vengono allevati in acque sorgive naturali e costantemente ricambiate, con una densità ridotta e un’alimentazione rigorosamente OGM free. A ciò si aggiunge la ricerca di fonti energetiche alternative e l’impegno nel recupero di specie ittiche in via di estinzione. Queste pratiche hanno valso all’azienda la prestigiosa certificazione internazionale Friend of the Sea.

L’approccio artigianale per un caviale autentico

La produzione del caviale segue un approccio interamente artigianale, dalla cura degli storioni alla lavorazione manuale. Questo processo, orientato a garantire freschezza e tracciabilità, dimostra come la tradizione possa convivere con l’innovazione. La stessa Nancy D’Aiuto sottolinea come l’impegno dell’azienda vada oltre il semplice prodotto: “Il nostro lavoro parte dal tempo che la natura ci detta, dall’acqua e dal benessere degli animali – spiega Nancy D’Aiuto, fondatrice di Royal Food Caviar – perché solo in un ecosistema sano si può ottenere un caviale autentico e di qualità. Crediamo che sostenibilità significhi responsabilità: verso l’ambiente, verso chi ci sceglie e verso le nuove generazioni. Il caviale, simbolo di eccellenza, deve poter raccontare anche un impegno reale per il pianeta”.

Un’etica produttiva che mira a promuovere una cultura del caviale basata su consapevolezza e rispetto, portando in tavola un’eccellenza che ha una storia di sostenibilità da raccontare.