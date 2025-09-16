Un primo semestre 2025 all’insegna della crescita a doppia cifra per CIRCLE Group, la PMI innovativa specializzata nella digitalizzazione della logistica e del settore portuale. I dati, approvati dal Consiglio di Amministrazione, mostrano un valore della produzione consolidato di 11,8 milioni di euro, segnando un impressionante aumento del 62% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che conferma l’efficacia della strategia “Connect 4 Agile Growth” e la capacità del Gruppo di cogliere le nuove opportunità del mercato.

Motori di crescita: software e PNRR

La performance del Gruppo è stata trainata da una forte spinta sulle soluzioni proprietarie. I Prodotti Software Proprietari hanno registrato una crescita del 105% e i Servizi Federativi Milos® un +80%, a testimonianza della crescente domanda di strumenti digitali per ottimizzare la supply chain. Un ruolo cruciale è stato giocato anche dall’integrazione delle acquisizioni strategiche di fine 2024 (eXyond, Circle Garage, Kmaster, Infoblu NewGen), che hanno ampliato l’offerta e rafforzato la posizione competitiva del Gruppo.

Il Presidente e CEO di CIRCLE Group, Luca Abatello, nella foto, ha commentato: “Il primo semestre del 2025 ha rappresentato per noi una fase di intensissimo lavoro e forte integrazione delle acquisizioni di fine 2024 e delle relative soluzioni. Le commesse legate al PNRR sono finalmente sbloccate (a fine semestre): un percorso quindi non privo di rallentamenti iniziali, ma che siamo riusciti a superare con determinazione, ponendo le basi per una crescita strutturata che nei prossimi mesi sarà ancor più consistente”.

Prospettive future: Login Business e Backlog da record

Nonostante il contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da ritardi su alcuni progetti europei e incertezze sui dazi, CIRCLE Group ha dimostrato resilienza. Il backlog (ordini acquisiti ma non ancora eseguiti) ha raggiunto i 31,0 milioni di euro a fine giugno 2025, offrendo una visibilità solida fino alla fine del 2026. L’azienda si prepara a consolidare ulteriormente la sua crescita grazie anche al bando PNRR Login Business, che ha generato un’elevata richiesta di prodotti e servizi del Gruppo ad agosto e settembre.

L’offerta di CIRCLE evolve costantemente, con l’introduzione di nuovi moduli basati su intelligenza artificiale e Business Intelligence per le suite Milos Global Supply Chain Visibility® e MasterSped®, che mirano a ottimizzare i percorsi e supportare decisioni strategiche per i clienti. Abatello ha concluso: “Abbiamo arricchito la nostra offerta con nuovi moduli della suite MILOS® TFP che consentono dialoghi con nodi portuali, aeroportuali e intermodali, la prima eFTI platform europea con servizi federativi, la prima piattaforma di fleet management, KMaster®, integrata con le comunicazioni di entrata ed uscita dei truck dall’Europa […] soluzioni innovative che rispondono alle esigenze concrete dei nostri clienti e hanno aperto prospettive molto interessanti anche per la partecipazione dei nostri clienti attuali e prospect al bando Login Business, un’importante opportunità per migliorare l’efficienza della logistica multimodale a livello nazionale, che vedrà importantissime applicazioni già nel Q4 2025 e nel 2026”.