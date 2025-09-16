Bofrost* Italia S.p.A. chiude il primo semestre del 2025 con un fatturato stabile a 144 milioni di euro, un risultato che conferma la solidità del suo modello di business. La cifra, in linea con l’anno precedente, è stata presentata durante la riunione commerciale dell’azienda a San Vito al Tagliamento. La stabilità del fatturato è sostenuta dalle performance di alcune categorie di prodotto, come snack, primi piatti regionali, vegetali e prodotti freschi, che insieme hanno generato 14 milioni di euro, quasi il 10% del totale.

Innovazione e nuovi mercati

Il futuro di Bofrost* passa per l’innovazione. Oltre a puntare sul periodo natalizio, l’azienda sta espandendo la propria offerta nel settore degli integratori alimentari, che ha già raggiunto un fatturato di 3,6 milioni di euro nel semestre, un’area destinata a crescere con nuovi investimenti. Il lancio della nuova macchina da caffè Guzzini-bofrost* “Black edition” e la partecipazione a “Spazio Nutrizione” in ottobre testimoniano la volontà di presidiare nuovi mercati e rafforzare il posizionamento del brand. Il nuovo Catalogo Autunno/Inverno 2025/26, già in vigore, introduce oltre 42 prodotti inediti, con un focus sulle specialità regionali.

Sostenibilità e persone al centro

La strategia di Bofrost* non si limita all’innovazione di prodotto. L’azienda sta investendo nella logistica sostenibile, con l’introduzione di nuovi mezzi elettrici Piaggio per le consegne urbane. Ma il vero motore del cambiamento sono le persone. Un nuovo progetto di risorse umane è stato avviato per comprendere e soddisfare le esigenze dei venditori, con l’obiettivo di fornire ai responsabili delle filiali strumenti personalizzati per supportare i loro team. In questo contesto, l’azienda sta studiando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di routine per liberare risorse umane da dedicare ad attività di maggiore valore. «A fare la differenza sono le persone, venditrici e venditori che sono al centro delle nostre strategie» ha dichiarato Gianluca Tesolin, CEO e Presidente di Bofrost*.