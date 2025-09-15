Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, ha descritto così il suo intervento durante la Festa dell’Unità: inizialmente pensava a un confronto civile, ma si è invece trovato coinvolto in un acceso diverbio con alcuni partecipanti che lo hanno insultato, accusandolo di essere fascista.

Alla base dell’evento c’era l’invito rivolto al ministro da parte della vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, per parlare di cittadinanza. Zangrillo racconta di essere stato accolto con cortesia dal segretario locale del Partito Democratico e di aver iniziato un dialogo sereno, che però si è rapidamente trasformato in uno scontro acceso.

Il ministro spiega che a scatenare la tensione è stata una riflessione della vicepresidente riguardo alle critiche del ministro Ciriani sul clima d’odio presente nel dibattito pubblico. Rossomando aveva descritto l’intervento di Ciriani come una “frizione”, mentre Zangrillo ha espresso il proprio stupore, affermando di sentirsi come “sulla Luna”. Ha poi aggiunto di condividere le preoccupazioni espresse da Ciriani, sottolineando come alcuni esponenti del Pd abbiano confermato quello stesso clima di intolleranza.

Da quel momento, secondo Zangrillo, è partita una serie di insulti dal pubblico, senza alcuna reazione da parte dei dirigenti del Pd presenti. Più che una difesa della sua persona, il ministro ha evidenziato la mancanza di tutela nei confronti di un’istituzione rappresentata da lui. Ha ricordato come un partecipante abbia violato il rispetto istituzionale definendolo tra coloro che vorrebbero “somministrare olio di ricino al popolo”.

Zangrillo ha sottolineato che, trovandosi al posto opposto, avrebbe agito diversamente per proteggere il prestigio dell’istituzione.

Riguardo all’accusa di provocazione, il ministro ha ribadito di aver semplicemente espresso apertamente le proprie opinioni in modo rispettoso, senza mai insultare nessuno. Ha puntualizzato che, se esprimere idee diverse significa provocare, allora il Partito Democratico dimostra di non comprendere il senso reale del confronto democratico.

Paolo Zangrillo ha inoltre aggiunto che alcune persone sembravano aspettarsi un discorso conforme alle loro posizioni, mentre lui si è limitato a parlare in maniera garbata e onesta.

Infine, il ministro ha criticato l’operato del sindaco Lo Russo, sostenendo che il suo unico intervento sulle periferie di Torino sia stato tentare di regolarizzare la situazione del centro città, senza sviluppare progetti tangibili per le aree periferiche.

Il contesto del dibattito e le implicazioni politiche

La Festa dell’Unità è tradizionalmente un momento di dialogo tra varie anime della sinistra e gli altri attori politici. L’invito a un esponente di Forza Italia come Paolo Zangrillo rappresenta un tentativo di aprire un confronto su temi sensibili come la cittadinanza, che resta al centro del dibattito pubblico in Italia.

Il clima d’intolleranza denunciato dal ministro evidenzia la difficoltà di instaurare un dialogo costruttivo in un contesto politico polarizzato, dove le differenze ideologiche spesso degenerano in offese personali. La mancanza di un intervento dei dirigenti del Pd durante gli insulti ricevuti sottolinea inoltre una crisi nel metodo di confronto tra le parti politiche.

Quest’episodio riflette tensioni più ampie nel panorama politico italiano, dove lo scontro tra istituzioni e partiti rischia di minare il rispetto per le istituzioni stesse, fondamentali per il mantenimento della democrazia e del pluralismo.

In conclusione, la vicenda invita a riflettere sull’importanza di difendere non solo le singole posizioni politiche, ma soprattutto il valore delle istituzioni repubblicane, affinché il confronto si svolga sempre nel rispetto delle regole e delle persone coinvolte.

Il dibattito si è acceso con un’intervento critico alla manifestazione organizzata da Askatasuna. Questo è stata percepita come un’offesa nei confronti dei residenti di Barriera di Milano, costretti a restare nelle proprie abitazioni già dalle otto di sera a causa del contesto che si è creato.

Cosa è accaduto tra il pubblico e il ministro

Durante l’incontro, è stata sollevata una domanda sulle code che spesso si registrano in Corso Verona. Il ministro ha risposto sottolineando che, similmente agli stranieri, anche gli italiani si ritrovano in fila per il passaporto. Tuttavia, non si è limitato a questa semplice osservazione.

Il ministro ha aggiunto di aver ereditato una situazione estremamente critica nella pubblica amministrazione. Ha riconosciuto i disagi vissuti quotidianamente dai cittadini, italiani e non, che si trovano a gestire pratiche negli uffici pubblici, assicurando però che sono in atto sforzi concreti per migliorare la situazione.

Nonostante questi chiarimenti, ha comunque ricevuto ulteriori commenti offensivi dal pubblico presente.

Alla domanda su come ha reagito in quella situazione, il ministro ha spiegato di aver scelto di non abbandonare il dibattito. Dopo la discussione, mentre veniva scortato verso l’uscita da agenti della Digos e dai carabinieri, ha riferito di aver ascoltato insulti quali “fai parte di quelli del bunga bunga”. Nessuno, ha sottolineato, si è poi scusato per tali espressioni.

Il ministro ha voluto chiarire che non si è mai sentito realmente in pericolo, ma ha definito l’accaduto come una vera e propria occasione persa. Ha espresso stima nei confronti della vicepresidente Rossomando e si è detto molto sorpreso da quanto accaduto.

Ha inoltre rimarcato come il Partito Democratico continui a richiedere un dialogo democratico, ma che nel corso di quel sabato non si è assistito affatto a un confronto di questo tipo. Infine, ha annunciato che non accetterà mai più inviti da parte loro.