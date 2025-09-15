L’industria del turismo all’aria aperta in Italia è in forte crescita e l’Emilia-Romagna si posiziona come protagonista. Il Salone del Camper, tenutosi a Fiere di Parma, ha confermato questa tendenza, con un focus crescente su esperienze di viaggio che uniscono la natura con le eccellenze enogastronomiche regionali.

Emilia al centro, tra sapori e cammini

Visit Emilia ha sfruttato l’appuntamento fieristico per mettere in vetrina la propria offerta, che coniuga turismo in camper e turismo esperienziale. Dalle degustazioni di prodotti DOP agli incontri dedicati ai percorsi storici, la proposta si è dimostrata vincente, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più orientato a un turismo di qualità e sostenibile.

La presenza di Visit Emilia allo stand di APT Emilia-Romagna (Padiglione 02, Stand M 050) ha offerto un programma ricco di appuntamenti. L’apertura è stata affidata a “Il Gusto del Viaggio”, un dibattito con personalità del settore come Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia, l’esperta di turismo Roberta Garibaldi e Elisabetta Virtuani, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini.

Le eccellenze in degustazione

Il programma ha incluso appuntamenti dedicati ai Salumi DOP Piacentini e al Parmigiano Reggiano, con degustazioni guidate che hanno permesso ai visitatori di assaporare concretamente le tradizioni culinarie della regione. Non solo cibo, ma anche cultura e storia: la chiusura degli eventi ha visto la presentazione del progetto di valorizzazione del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e della Via Matildica del Volto Santo.

Fornasari: un turismo di qualità che valorizza le tradizioni

Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia, ha commentato il ruolo del territorio in questo segmento in crescita: «L’Emilia rappresenta un territorio unico per chi sceglie il turismo en plein air. Le nostre proposte al Salone del Camper dimostrano come sia possibile coniugare la scoperta del territorio con le eccellenze enogastronomiche, offrendo esperienze autentiche. Dal Parmigiano Reggiano ai salumi DOP piacentini, dai cammini storici alle strade dei sapori, proponiamo un turismo di qualità che valorizza le tradizioni locali e promuove uno sviluppo sostenibile del territorio».

I numeri del settore confermano la direzione

Secondo i dati del centro ricerche CISET dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, si registra un aumento medio degli arrivi stranieri del +1,3% rispetto al 2024, con previsioni per il 2025 di 73 milioni di presenze. La piattaforma Pitchup.com conferma la preferenza per campeggi e villaggi all’aria aperta, scelta da oltre i due terzi dei turisti stranieri nel 2024. Le regioni più apprezzate rimangono Veneto, Toscana, Lombardia e Trentino.