In arrivo una stretta sulle criptovalute. Consob, Amf e Fma propongono modifiche al regolamento europeo MiCA, il quadro normativo in vigore da dicembre 2024. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza e la protezione degli investitori, armonizzando l’applicazione delle regole a livello europeo.

Le proposte per una vigilanza unica

Nonostante la prima fase di applicazione abbia mostrato notevoli differenze nel modo in cui le autorità nazionali supervisionano il mercato, le tre autorità propongono un rafforzamento dell’architettura di vigilanza. L’obiettivo principale è garantire che il mercato interno funzioni correttamente ed evitare che gli operatori scelgano opportunistici il paese in cui richiedere l’autorizzazione. Per questo motivo, una delle proposte principali è l’affidamento della vigilanza diretta dei principali fornitori di servizi di cripto-asset all’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Lotta ai rischi informatici e alle piattaforme estere

Un altro punto critico sollevato dalle tre autorità riguarda i rischi specifici del settore, in particolare quelli informatici. Per questo, si propone una verifica indipendente della sicurezza dei sistemi informatici degli operatori prima del rilascio dell’autorizzazione MiCA e del suo rinnovo periodico. Questa misura, che riguarderebbe la protezione degli asset e la resilienza agli attacchi, mira a garantire una maggiore sicurezza per i mercati e rafforzare la fiducia degli investitori.

Le proposte riguardano anche le piattaforme che, pur essendo situate al di fuori dell’Unione Europea, si rivolgono agli investitori europei. Consob, Amf e Fma ritengono che qualsiasi intermediario che esegue ordini su cripto-asset debba farlo su una piattaforma conforme alle disposizioni del regolamento MiCA o di normative equivalenti.

Infine, le tre autorità chiedono maggiore chiarezza nel processo di esame dei white paper per le offerte di token e propongono la creazione di un punto di accesso unico per la loro presentazione, con l’obiettivo di aggiungere certezza giuridica e centralizzare la gestione delle offerte.