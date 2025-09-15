Alla presentazione delle liste elettorali per le regionali in Toscana si sono notate alcune assenze significative, come quelle di Susanna Ceccardi e Giovanni Galli. Il generale Galli ha commentato con durezza sottolineando come, a suo avviso, la sinistra abbia contribuito a rendere la regione meno sicura.

I vertici nazionali della Lega hanno mostrato un fronte unito durante l’evento di presentazione avvenuto presso lo Starhotels Michelangelo di Firenze, dove sono state ufficializzate le liste dei candidati per il Consiglio regionale. Alla manifestazione hanno partecipato il segretario del partito, Matteo Salvini, e l’europarlamentare nonché responsabile della campagna regionale, Roberto Vannacci, figura centrale spesso al centro di polemiche interne tra i militanti del Carroccio.

Questo appuntamento aveva l’obiettivo di rinsaldare le fila della Lega dopo i recenti attriti interni e di rilanciare un obiettivo ambizioso: consolidare il ruolo del partito come seconda forza della coalizione di centrodestra in Toscana, subito dopo Fratelli d’Italia, superando la concorrenza di Forza Italia.

Salvini difende Vannacci e sottolinea le radici toscane

Il segretario Matteo Salvini ha dedicato un omaggio alla scrittrice fiorentina Oriana Fallaci, ricordandola a 19 anni dalla scomparsa e sottolineandone l’importanza come simbolo delle forti idee che accompagnano la Lega.

Matteo Salvini ha dichiarato:

“Ritengo che Vannacci rappresenti un valore aggiunto soprattutto per la Toscana, che è la sua terra d’origine, ma anche per tutto il Paese, così come i nostri ministri, governatori e 500 sindaci. Il dibattito su di lui è più di natura giornalistica che politica. È giusto che in Toscana abbia voce in capitolo chi conosce bene il territorio, così come a Milano il consiglio sulle liste può arrivare dal milanese Salvini.”

Durante l’incontro, di fronte ai candidati e a un pubblico di circa cento persone, Salvini ha cercato di minimizzare i malumori interni con una battuta, facendo riferimento a precedenti confronti interni al partito, con lo scopo di rafforzare l’unità e la coesione ormai ripristinate.

Rinnovamento e sfide interne per la Lega in Toscana

La campagna elettorale della Lega in Toscana parte con una novità significativa: molti volti nuovi cercano di conquistare uno scranno nel Consiglio regionale, segno di una volontà di rinnovamento all’interno del partito. Nonostante ciò, permangono alcune tensioni legate alle candidature e alla scelta delle persone da inserire nelle liste.

La Lega, inoltre, vuole consolidare il proprio peso politico in una regione storicamente difficile per il centrodestra, puntando su un equilibrio tra esperienza e freschezza, auspicando di accrescere la sua rappresentanza rispetto alle ultime consultazioni.

Contesto politico e strategie per le regionali

Le elezioni regionali in Toscana si configurano come un banco di prova importante per la Lega, che mira a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel centrodestra locale, tradizionalmente dominato da forze di centro e sinistra. La concorrenza con Fratelli d’Italia e Forza Italia resta intensa e richiede strategie mirate per attrarre gli elettori indecisi.

Nel contesto attuale, la Lega si propone non solo come forza oppositiva, ma anche come promotrice di sicurezza e sviluppo, temi percepiti come prioritari dalla popolazione toscana, soprattutto nelle aree metropolitane e nelle periferie.

In questo quadro, la leadership di Matteo Salvini ha un ruolo fondamentale nel guidare il partito verso un rafforzamento organizzativo e in grado di conquistare consensi anche in territori non tradizionalmente favorevoli.

Tra i presenti al comizio si sono distinti il coordinatore regionale della Lega, Luca Baroncini, il candidato per Prato, Claudio Stanasel, il candidato fiorentino Tommaso Villa e la consigliera regionale uscente Elena Meini, la quale rischia di non essere rieletta.

Particolarmente rilevanti sono state le assenze di figure di spicco come Susanna Ceccardi, Giovanni Galli e l’intero gruppo degli ex consiglieri. Molti di loro, tra abbandoni e divergenze interne, non parteciperanno alla sfida elettorale: Massimiliano Baldini non sarà ricandidato, mentre Elisa Tozzi e Marco Landi si sono trasferiti in Fratelli d’Italia. Nel frattempo Andrea Ulmi e Marco Casucci hanno aderito a Noi Moderati, che li candiderà come capilista rispettivamente ad Arezzo e Grosseto.

Stefano Vannacci ha minimizzato le tensioni interne al partito, esprimendo un messaggio di unità e continuità: “Il mio motto è stato sempre ‘andiamo avanti tutti insieme’. Nessuno è stato escluso e tutti hanno avuto la possibilità di partecipare alla competizione. Candidarsi non rappresenta né un premio né una posizione acquisita, ma un impegno e una responsabilità. Alcuni hanno scelto di non correre, è una loro libertà, ma noi proseguiamo uniti per il bene della Lega in Toscana e in tutta Italia”.

Vannacci ha aggiunto di riscontrare collaborazione e interesse non solo all’interno del partito, ma anche tra i cittadini toscani, con cui sta dialogando in molte località come Viareggio. Il suo principale obiettivo è ora conquistare il consenso degli indecisi per ribaltare la situazione politica di predominio del centrosinistra.

Ribadendo la necessità di ristabilire fiducia tra gli elettori, ha sottolineato: “Dobbiamo far capire che la Toscana può tornare a essere una regione sicura, un luogo straordinario dove si viveva tranquilli, persino con le chiavi inserite nelle porte, sia nei borghi che nelle grandi città. Purtroppo oggi, specie a Firenze, recarsi in stazione è motivo di preoccupazione: questa è la Toscana governata dalla sinistra”.

Riguardo alle responsabilità di quella parte politica, Vannacci ha commentato con durezza l’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti: “Personaggi come Roberto Saviano e altri che hanno minimizzato il valore della vita di Kirk non appartengono certo al mondo della destra. Invito quindi Elly Schlein a fare i conti con la propria coscienza”.

Matteo Salvini ha condiviso un pensiero simile, dichiarando:

“Manifestare soddisfazione o mantenere il silenzio di fronte all’omicidio di un padre di famiglia trentunenne è motivo di seria preoccupazione.”

Ha poi descritto il clima attuale come un “ambiente di cattiveria, risentimento, rabbia e livore” che rischia di contaminare le nuove generazioni, ponendo l’accento sul fatto che persino alcuni insegnanti celebri sembrano approvare la morte di un uomo lasciando una vedova e due figli.